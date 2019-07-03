【移交逃犯】郭台銘盼港保繁榮自由，朱立倫冀和平理性解決紛爭

本港立法會周一（１日）晚一度遭部分示威者佔領，在台灣再次成為競選議題。國民黨總統

初選參選人郭台銘表示，他很早就說過「香港的一國兩制是失敗的」。他指，台灣太陽花學運時

，時任行政院長江宜樺沒有用武器對付老百姓，雖然最後造成國民黨大敗，但展現國民黨的高度

，他認為是光榮的敗；港府對老百姓動用武器，應受到譴責，他盼香港繼續保持繁榮自由。

朱立倫則表示，堅決支持民主自由，反對任何專制獨裁，也希望香港可以和平理性解決這個

問題，並呼籲港府一定要尊重民意，趕快化解爭議。《香港經濟日報》（ｚｚ）

