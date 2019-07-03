惠譽：即使虛擬銀行令競爭加劇，本港銀行業利潤前景依然穩健

《經濟通通訊社３日專訊》國際信貸評級機構惠譽預期，虛擬銀行最快於今年第四季挑起本

港銀行業競爭，相信大型銀行將有能力面對挑戰，盈利前景不會大受影響，反而中小型銀行在新

競爭環境下，抵禦能力較弱，假以時日，其信貸能力或被後來者超越。

惠譽報告說，自從匯豐銀行近日取消低戶口結餘收費後，其他同業迅即跟隨，相信本港銀行

將豁免大部分零售客戶的低戶口結餘收費，此舉對於銀行整體收入影響不大。事實上，本港銀行

的手續費收入多元化，主要來自信用卡、證券經紀服務費、貸款佣金及保險費收入等，同時，本

港銀行亦已大力投資數碼銀行服務，以提升客戶經驗。

惠譽認為，目前本港銀行業的經營環境已見激烈，即使虛擬銀行加入戰陣令競爭加劇，但對

於長年在具競爭性環境下營業的本地銀行來說，遊戲並無改變，再者，不少港銀已擁有先進的數

碼銀行及流動銀行服務能力，可與虛擬銀行一較高下，未來零售存款的流動性，將對銀行的資金

成本起著關鍵作用。

惠譽又相信，港銀在有需時將可在不流失市佔率的情況下作出投資或調整商業模式，而近日

幾間大行已減低按揭貸款現金回贈，反映業務策略的彈性，而銀行的業務狀況和風險胃納仍是主

宰銀行評級的重要因素。（ｃｌ）

