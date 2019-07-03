《經濟通通訊社３日專訊》中原地產近日促成太古城彩天閣中層Ａ室租賃成交，單位實用面
積７６０平方呎，建築面積８７６平方呎，３房套間隔，望開揚市景。業主於３月放租，單位６
月尾可交吉，叫租３８０００元，最終以３６０００元將單位租出，折合平均實用呎租４７﹒４
元。
據悉，業主於１９９１年３月以１６５萬元買入單位，持貨２８年，租金回報２６﹒２厘。
中原地產指，太古城７月暫錄得４宗租賃成交，平均實用呎租約４３﹒５元。臨近暑假租賃
旺季，相信呎租有上升空間。（ｂｎ）
。
03/07/2019 14:50
【本港樓市】太古城中層３房戶月租３﹒６萬，實用呎租４７﹒４元
《經濟通通訊社３日專訊》中原地產近日促成太古城彩天閣中層Ａ室租賃成交，單位實用面
積７６０平方呎，建築面積８７６平方呎，３房套間隔，望開揚市景。業主於３月放租，單位６
月尾可交吉，叫租３８０００元，最終以３６０００元將單位租出，折合平均實用呎租４７﹒４
元。
據悉，業主於１９９１年３月以１６５萬元買入單位，持貨２８年，租金回報２６﹒２厘。
中原地產指，太古城７月暫錄得４宗租賃成交，平均實用呎租約４３﹒５元。臨近暑假租賃
旺季，相信呎租有上升空間。（ｂｎ）
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