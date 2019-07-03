【本港樓市】政府：６月份住宅買賣合約按年下跌３３﹒４％

《經濟通通訊社３日專訊》土地註冊處今日公布，６月份送交土地註冊處註冊的住宅樓宇買

賣合約共４６２７份，較５月份下跌４３﹒６％，與去年６月比較，亦跌３１﹒１％，涉及合約

總值４５３億元，按月跌４２﹒２％，按年跌３３﹒４％。

６月份所有種類樓宇買賣合約共６２１１份，按月跌４０％，按年跌３２﹒９％，涉及合約

總值５３８億元，按月跌４０﹒４％，按年跌３３﹒４％。

另外，６月份市民查冊的次數共約４３﹒２萬次，按月跌１３﹒１％，按年則跌５﹒９％。

（ｂｎ）

