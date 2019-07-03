《經濟通通訊社３日專訊》精熙國際（０２７８８）發盈警，預期集團截至今年６月底止六
個月綜合溢利將較２０１８年同期錄得減少。董事會相信預期溢利減少與多項因素有關，包括由
於數碼相機產業疲弱以致來自銷售數碼相機零部件的營收減少，以及來自其他光電產品零部件的
營收減少；及由於營收減少，規模經濟效益縮減，導致毛利減少。（ｋｙ）
03/07/2019 16:58
【企業盈警】精熙國際（２７８８）料中期綜合溢利減少
《經濟通通訊社３日專訊》精熙國際（０２７８８）發盈警，預期集團截至今年６月底止六
個月綜合溢利將較２０１８年同期錄得減少。董事會相信預期溢利減少與多項因素有關，包括由
於數碼相機產業疲弱以致來自銷售數碼相機零部件的營收減少，以及來自其他光電產品零部件的
營收減少；及由於營收減少，規模經濟效益縮減，導致毛利減少。（ｋｙ）
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