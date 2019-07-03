【企業盈警】精熙國際（２７８８）料中期綜合溢利減少

《經濟通通訊社３日專訊》精熙國際（０２７８８）發盈警，預期集團截至今年６月底止六

個月綜合溢利將較２０１８年同期錄得減少。董事會相信預期溢利減少與多項因素有關，包括由

於數碼相機產業疲弱以致來自銷售數碼相機零部件的營收減少，以及來自其他光電產品零部件的

營收減少；及由於營收減少，規模經濟效益縮減，導致毛利減少。（ｋｙ）

