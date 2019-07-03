【新股上市】中滙：新生學費年增約３千人幣，收購不限商科院校

《經濟通通訊社３日專訊》大灣區民辦商科高等教育集團中滙集團（００３８２）明天開始

招股，首席財務官兼公司秘書黃成滿在招股記者會上表示，過去幾年，新生學費增長都在

１０００－３０００元人民幣，料此趨勢將會持續。執行董事兼首席執行官廖伊曼補充，學費需

根據廣東省市場狀況，以及所提供的服務而定。

有指受政策影響，集團旗下的華商學院有可能需要從公立學校廣東財經大學分離，成為獨立

民辦院校，首席運營官劉文琦回應指，目前尚未有明確政策，亦沒有具體時間表，但強調與廣東

財經大學合作良好，也會跟從國家政策。被問到有指華商職業學院收生人數下跌，她回應稱，收

生人數跟隨市場及政策波動，並非實際下滑。

收購計劃方面，劉文琦表示收購院校目標主要在大灣區及泛珠三角地區，尤其是省會城市的

有運營基礎的院校，但並不限於商科。

對於澳洲國際商學院退學人數上升，黃成滿回應指，澳洲簽證政策對此有影響，但鑒於該院

校佔集團收入不足２％，所以影響不大。被問及如何應對海外競爭，廖伊曼稱，不同學校所注重

及發展的並不一樣，相信集團有其優勢。她又稱將於今年下半年啟動於英國及新加坡的擴展計劃

，預計為國內學生提供針對其專業而定的短期留學，同時確立集團「國際化」定位。黃成滿透露

，將會應用澳洲國際商學院的模式，租用地方然後投入教學設施，預計每所學校投入一千多萬啟

動資金。（ｔｆ）

