【企業盈警】威雅利（８５４）料首財季或盈轉虧，受累於貿易戰

《經濟通通訊社３日專訊》威雅利（００８５４）發盈警，預料截至今年六月底止三個月（

首財季）將有可能盈轉虧，錄得綜合淨虧損。

公司指，錄得綜合淨虧損，主要由於中美貿易緊張局勢持續升溫，抑制消費者情緒，導致集

團銷售收益下跌；市場需求減緩導致庫存滯銷而做成的存貨撥備，以及人民幣貶值所產生的匯兌

損失所致。（ｓｋ）

