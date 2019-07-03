《經濟通通訊社３日專訊》威雅利（００８５４）發盈警，預料截至今年六月底止三個月（
首財季）將有可能盈轉虧，錄得綜合淨虧損。
公司指，錄得綜合淨虧損，主要由於中美貿易緊張局勢持續升溫，抑制消費者情緒，導致集
團銷售收益下跌；市場需求減緩導致庫存滯銷而做成的存貨撥備，以及人民幣貶值所產生的匯兌
損失所致。（ｓｋ）
03/07/2019 17:54
【企業盈警】威雅利（８５４）料首財季或盈轉虧，受累於貿易戰
《經濟通通訊社３日專訊》威雅利（００８５４）發盈警，預料截至今年六月底止三個月（
首財季）將有可能盈轉虧，錄得綜合淨虧損。
公司指，錄得綜合淨虧損，主要由於中美貿易緊張局勢持續升溫，抑制消費者情緒，導致集
團銷售收益下跌；市場需求減緩導致庫存滯銷而做成的存貨撥備，以及人民幣貶值所產生的匯兌
損失所致。（ｓｋ）
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