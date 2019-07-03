《小傳日記》貿易糾紛未解憂，好友觀望暫小休！

《小傳日記》中美關係暫時有好轉，不過有追開貿易戰新聞嘅缸友都知，侵侵（特朗普）開

火係唔會理會對家係邊個，最新矛頭直指一向被外界視為係盟疫嘅歐盟啊！花旗國因為同歐盟喺

貿易補貼嘅問題上傾唔埋，隔晚就宣布計劃向歐盟價值４０億美金商品增加關稅。其實，當前火

頭唔只一個，全球製造業數據齊齊走樣，故止避險情緒重臨，其中花旗國十年期國債息穿二厘，

金價重上１４００美金關口，所以喺「孖屐」Ｒｉｓｋ Ｏｆｆ下，隅晚花旗國表現都係反反覆

覆，輕微上升。

外圍無咩聲氣，香江呢邊無咩動力再上，今朝先低開９３點報２８７８１點，之後反反覆覆

，最多跌過１５４點報２８７２１，最好倒升過１６點報２８８９１，全日波幅只有１７０點。

大隻藍戰士表現普遍呆呆滯滯，，恆指最終全日收報２８８５５跌２０點，全日成交

８０４﹒４３億銀減少兩成八。國貨就收１０９２２，跌５８點或逾半巴仙。

Ａ場方面，自Ｇ２０中美關係緩和以嚟都無升過，唔知有咩啟示呢？上證今日收報３０１５

點，再跌２８點或近１巴仙，全日成交２１８６億人仔。

香江大隻藍戰士噚日急漲之後，今日表現都回歸平淡。ＱＱ（００７００）喺３６０銀關口

上上落，全日跌約半個巴仙，報３６０﹒４銀。ＡＩＡ（０１２９９）今日再創新高見

８６﹒７５銀，瑞信話神州最快下年取消外資股比限制，對將會進軍神州嘅ＡＩＡ嚟講前景有利

，所以升佢「他屐」１蚊去到９９銀，維持「優於大市」評級，全日升約半個巴仙報８６﹒７銀

。大象（００００５）升亳半子報６５﹒５銀；生發發（００３８８）跌４亳子收

２７９﹒６銀；神州移動（００９４１）軟一格報７１﹒１５銀。



＊急升後回吐舜宇最懊惱，傳降準在即內房佬得戚＊



噚日炒到慶恰恰嘅手機設備佬，今日就要回返啲。無計啦，因為華為任老闆話就算花旗國暫

時放生華為，對佢實際影響有限。鏡頭一哥舜宇（０２３８２）今日就轉做表現最差藍戰士，全

日跌３巴仙，報８５﹒５５銀；街坊瑞聲（０２０１８）都跌逾１巴仙，報４６﹒８５銀。華為

其他供應商方面，好似通達集團（００６９８）就回吐返半成，報０﹒６２銀；信利

（００７３２）亦軟近３巴仙，報１﹒１５銀；丘鈦科技（０１４７８）走低近４巴仙，報

６﹒５５銀：富智康（０２０３８）跌逾３巴仙，報０﹒９銀。

經濟唔多好睇，「孖屐」就轉炒中央幾時會推鼓勵經濟政策出台。噚日國務院總理李克強出

席論壇嗰陣就話，見到中小企融資困難，所以嚟緊要採取定向降準、降準等措施嚟扶持民營經濟

。講到炒降準啦喎！自然就令到一班內房佬興高采烈啦！加上其中幾隻上個月賣樓成績省鏡，今

日佢哋普遍都逆市上升啊！特別係啲二、三線內房佬，好似融信（０３３０１）６月銷售額增逾

２巴仙，今日股價就急升逾７巴仙，報１０﹒５４銀；禹洲地產（０１６２８）６月銷售升１﹒

３８倍，今日股價就走高３巴仙，報３﹒９３銀；合生創展（００７５４）上半年銷售就升六成

六，全日升３巴仙，報８﹒８銀。大隻啲嘅萬科（０２２０２）表現最好，全日升２巴仙，報３

０﹒８銀。潤地（０１１０９）就跟住走高近２巴仙，報３５﹒２銀。新城發展

（０１０３０）則急跌，有傳黃董事長涉喺上周六（６月２９日）喺上海侵犯一個９歲女童，被

當局採取強制性措施，攪到今日急跌兩成四，報８﹒０４銀。



＊物管佬勢強破頂急上漲，Ａ場兩連跌券商好友撤＊



除咗內房佬普遍炒上，一直強勢嘅物管佬今日都有好表現。碧桂園服務（０６０９８）同佳

兆業物業（０２１６８）都齊齊破頂，前者最高見１９﹒１銀，全日升近２巴仙，報１８﹒７銀

；後者最高見１３﹒５銀，全日走高３巴仙，報１３﹒３銀。其他物管佬方面，彩生活

（０１７７８）走高半成，報５﹒６８銀；中海物業（０２６６９）更加大升７巴仙，報

４﹒２６銀。新城控股王董事長涉猥褻案女童一案，王董事長控股嘅新城悅（０１７５５），今

日大跌兩成四，報６﹒５６銀。

本來以為中美氣氛緩和，可以令Ａ場嚟個急升，不過點知就連跌兩日，一眾中資券商佬自然

扁曬嘴啦！其中以中信証券（０６０３０）跌幅較大，仲做埋表現最差國貨佬，全日唔見逾２巴

仙，報１６﹒１８銀；海通證券（０６８３７）、華泰六八八六（０６８８６）同國泰君安

（０２６１１）就齊齊走低逾１巴仙，分別報８﹒５６銀、１３﹒５８銀同１３﹒９８銀；廣發

証券（０１７７６）就唔見約半個巴仙，報９﹒３８銀。



＊憂慮需求減三桶油好慘，避險情緒增金礦股翻生＊



國際油價前日急升，噚晚就顯著回落，主要都係因為各國近期出嘅６月製造業數據唔理想，

缸友都擔心石油需求會削弱，紐約期油同布蘭特期油都分別急挫逾４％。油股同油價不嬲都係

Ｙｏｕ ｊｕｍｐ，Ｉ ｊｕｍｐ，自然今日都無運行啦！其中中石油（００８５７）禍不單行

，畀細摩掟貨，攪到今日收市唔見近２巴仙，報４﹒２７銀；中海油（００８８３）軟逾１巴仙

，報１３﹒４４銀；中石化（００３８６）就畀富瑞以派息可能因政策壓力大減而削價

２﹒２５銀到５﹒７５銀，評級亦由「買貨」調低至「ｈｏｌｄ貨」，全日亦走低逾１巴仙，報

５﹒２７銀。

不過，另一個商品－－黃金，噚晚表現就唔錯喇，重上返每盎司１４００美金水平，金屬相

關佬都拍手曬叫好。山東黃金（０１７８７）今日破頂見過１７銀，飆７巴仙，報１５﹒９銀；

招金（０１８１８）漲逾１巴仙，報８﹒７７銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）同價值黃金

（０３０８１）就齊齊升逾２巴仙，分別報１０４９銀同３４﹒５５銀。不過，紫金

（０２８９９）同中國黃金（０２０９９）就走勢麻麻，前者只升一格報３﹒１６元，後者仲要

跌近３巴仙收９﹒６１銀。請請！



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