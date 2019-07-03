醫藥內房股受追捧，港股收跌２０點報２８８５５，成交８０４億元

《經濟通通訊社３日專訊》市場關注７月底聯儲議息結果，對美國減息問題意見分歧，投資

者觀望氣氛濃。港股昨日升逾３００點，今早低開９３點報２８７８１後，未幾低見

２８７２１，隨著石藥（０１０９３）和內房股等有資金追捧，大市一度反彈高見２８８９１。

惟整體仍窄幅上落，最終全日收跌２０點或０﹒０７％，報２８８５５點。主板成交

８０４﹒４３億元減少２８﹒４％。

國企指數收報１０９２２點，跌５８點或０﹒５４％。

Ａ股表現牛皮，滬指報３０１５點，跌２８點或０﹒９４％。深成指報９４１９點，挫

１２５點或１﹒３２％。兩市全日成交３５４９﹒９５億人幣，較上日大瀉３４﹒１％。



＊油價回吐致油股下挫，券商股普遍走低＊



歐洲及亞洲大部分地區６月製造業活動萎縮，令投資者擔心會削弱石油需求，油價隔晚

（２日）急挫，拖累油股下挫，中石油（００８５７）走低１﹒６１％，報４﹒２７元；富瑞下

調中石化（００３８６）評級，該股收跌１﹒３１％，報５﹒２７元；連達科技（００８８９）

漲６﹒８％，報１﹒１元；中石化煉化工程（０２３８６）無升跌，報６﹒３５元；中海油

（００８８３）軟１﹒３２％，報１３﹒４４元。

避險資金推高美債及黃金價格，反映投資者擔憂環球經濟衰退，Ａ場券商股盤中跌勢加劇領

跌，使中資券商股普遍走低，中信証券（０６０３０）瀉２﹒４１％，報１６﹒１８元，為全日

跌幅最大國指股；華泰六八八六（０６８８６）跌１﹒１６％，報１３﹒５８元；海通證券

（０６８３７）和國泰君安（０２６１１）跌逾１％，前者報８﹒５６元，後者收１３﹒９８元

；廣發証券（０１７７６）跌不足１％，報９﹒３８元。

重磅股方面，騰訊（００７００）全日微跌０﹒５５％，報３６０﹒４元。瑞信上調友邦

（０１２９９）目標價，該股全日漲０﹒５８％，報８６﹒７元，盤中高見８６﹒７５元，創上

市新高。匯控（００００５）微漲０﹒２３％，報６５﹒５元。港交所（００３８８）軟

０﹒１４％，報２７９﹒６元。中移動（００９４１）近日與眾多教育行業合作夥伴簽署了戰略

合作框架協議，全日微軟０﹒０７％，報７１﹒１５元。平保（０２３１８）再斥５﹒２億元完

成第７次Ａ股回購，Ｈ股全日微跌０﹒１６％，報９６﹒５元。



＊內房股上揚，本港地產股亦造好＊



今日內房股普遍上揚，萬科（０２２０２）升２﹒３３％，報３０﹒８元；獲野村定為內房

股首選的華潤置地（０１１０９），全日漲１﹒８８％，報３５﹒２元；建業（００８３２）購

河南開封物業發展項目，上揚２﹒１４％，報３﹒８１元；融創（０１９１８）軟１﹒７８％，

報３８﹒７元；碧桂園（０２００７）跌０﹒５％，報１１﹒９４元。

據上海《新民晚報》引述知情人士稱，新城控股（０１０３０）董事長王振華因猥褻９歲女

童，於７月１日在滬被採取強制措施，全日瀉２３﹒８６％，報８﹒０４元；新城悅

（０１７５５）亦挫２３﹒７２％，報６﹒５６０元。

本地地產股和收租股今早逆市抽高，九倉置業（０１９９７）跑入十大恆指升幅榜內，全日

升２﹒１％，報５５﹒８元；領展（００８２３）上揚１﹒９８％，報９７﹒９元；恆基地產

（０００１２）漲１﹒７３％，報４４﹒０５元；新鴻基地產（０００１６）揚１﹒５８％，報

１３４﹒７元；新世界發展（０００１７）升１﹒６％，報１２﹒６８元。



＊蒙牛石藥受捧，中生壯陽藥獲藥監局註冊＊



蒙牛乳業（０２３１９）早前宣布出售子公司石家莊君樂寶乳業５１％股權，及後獲大和調

升盈測，全日大漲２﹒４４％，報３１﹒４５元。其他奶製品股個別走，Ｈ＆Ｈ（０１１１２）

無升跌，報４５﹒２５元；現代牧業（０１１１７）挫２﹒５％，報１﹒１７元；澳優

（０１７１７）漲２﹒９７％，報１６﹒６４元。

石藥有資金追捧，全日漲２﹒５％，報１３﹒１２元，為表現最佳藍籌和國指股；中生製藥

（０１１７７）附屬公司開發的壯陽藥藥物「他達拉非片」，獲國國家藥品監督管理局頒發藥品

註冊批件，為國內同品種第二家獲批，該股全日升１﹒５６％，報８﹒４４元；翰森製藥

（０３６９２）午後錄得大手交易，漲６﹒６７％，報２３﹒２元，盤中高見２３﹒２元，創今

年６月１４日上市以來新高；其他醫藥股個別走，四環醫藥（００４６０）揚１﹒６８％，報

１﹒８２元；精優藥業（００８５８）挫２﹒６１％，報０﹒１１２元。

半新股中煙香港（０６０５５）一度炒高見２８﹒５０元，惟高位沽壓大，最終收跌

３﹒４２％，報１９﹒１８元；全日成交３３﹒０８億元。（ｊｔ）

