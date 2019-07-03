《經濟通通訊社３日專訊》民主派立法會議員原定今日前往特首辦請願，直接要求與特首林
鄭月娥及政務司司長張建宗會面，惟今早網上流傳，一名市民疑因政府一直不回應反修例行動訴
求而欲輕生，民主派其後取消行動，與多名網民在金鐘附近協助尋人。
民主黨立法會議員林卓廷表示，希望反修例人士勿採取過激手法，強調爭取訴求需要大家並
肩前行。（ｃｗ）（ｚｚ）
03/07/2019 12:04
【移交逃犯】泛民取消請願行動往尋人，林卓廷：並肩前行爭取訴求
《經濟通通訊社３日專訊》民主派立法會議員原定今日前往特首辦請願，直接要求與特首林
鄭月娥及政務司司長張建宗會面，惟今早網上流傳，一名市民疑因政府一直不回應反修例行動訴
求而欲輕生，民主派其後取消行動，與多名網民在金鐘附近協助尋人。
民主黨立法會議員林卓廷表示，希望反修例人士勿採取過激手法，強調爭取訴求需要大家並
肩前行。（ｃｗ）（ｚｚ）
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