【移交逃犯】警方於立法會內進行指模及ＤＮＡ搜證

《經濟通通訊社３日專訊》有示威者於７月１日衝擊立法會並進行破壞。警方於社交媒體上

載圖片並表示，有組織及三合會罪案調查科、鑑證科聯同政府化驗所人員於７月２日，到立法會

內使用指模鑑證丶ＤＮＡ鑑證及三維激光掃描等取証手法，進行全方位搜證。

警方表示，對於所有非法行為，必定會跟進到底，並將暴徒繩之於法。（ｈｍ）（ｚｚ）

