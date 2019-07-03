《經濟通通訊社３日專訊》有示威者於７月１日衝擊立法會並進行破壞。警方於社交媒體上
載圖片並表示，有組織及三合會罪案調查科、鑑證科聯同政府化驗所人員於７月２日，到立法會
內使用指模鑑證丶ＤＮＡ鑑證及三維激光掃描等取証手法，進行全方位搜證。
警方表示，對於所有非法行為，必定會跟進到底，並將暴徒繩之於法。（ｈｍ）（ｚｚ）
03/07/2019 14:30
【移交逃犯】警方於立法會內進行指模及ＤＮＡ搜證
《經濟通通訊社３日專訊》有示威者於７月１日衝擊立法會並進行破壞。警方於社交媒體上
載圖片並表示，有組織及三合會罪案調查科、鑑證科聯同政府化驗所人員於７月２日，到立法會
內使用指模鑑證丶ＤＮＡ鑑證及三維激光掃描等取証手法，進行全方位搜證。
警方表示，對於所有非法行為，必定會跟進到底，並將暴徒繩之於法。（ｈｍ）（ｚｚ）
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