【移交逃犯】自由黨譴責衝擊，籲各界停止蔓延仇恨情緒

《經濟通通訊社３日專訊》立法會大樓前日（１日）被示威者衝擊及闖入破壞。自由黨發聲

明表示強?譴責事件，並要求警方嚴正執法，盡快將涉事的示威者繩之於法。

聲明指，香港是多元及自由的社會，巿民可持?同政?，對政府施政也可以有?同的意?，

但必須以合法合?的方式表達，?應訴諸??，否則只會?社會?加撕?、矛盾，無助溝通、尋

求共?，呼籲各界停止把仇恨的情緒蔓延，化解現時僵持的局面，為香港未?尋求出?，以及?

法會可以盡快回?正常運作。（ｃｗ）（ｚｚ）

