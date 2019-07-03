《經濟通通訊社３日專訊》立法會大樓前日（１日）被示威者衝擊及闖入破壞。自由黨發聲
明表示強?譴責事件，並要求警方嚴正執法，盡快將涉事的示威者繩之於法。
聲明指，香港是多元及自由的社會，巿民可持?同政?，對政府施政也可以有?同的意?，
但必須以合法合?的方式表達，?應訴諸??，否則只會?社會?加撕?、矛盾，無助溝通、尋
求共?，呼籲各界停止把仇恨的情緒蔓延，化解現時僵持的局面，為香港未?尋求出?，以及?
法會可以盡快回?正常運作。（ｃｗ）（ｚｚ）
03/07/2019 15:25
【移交逃犯】自由黨譴責衝擊，籲各界停止蔓延仇恨情緒
《經濟通通訊社３日專訊》立法會大樓前日（１日）被示威者衝擊及闖入破壞。自由黨發聲
明表示強?譴責事件，並要求警方嚴正執法，盡快將涉事的示威者繩之於法。
聲明指，香港是多元及自由的社會，巿民可持?同政?，對政府施政也可以有?同的意?，
但必須以合法合?的方式表達，?應訴諸??，否則只會?社會?加撕?、矛盾，無助溝通、尋
求共?，呼籲各界停止把仇恨的情緒蔓延，化解現時僵持的局面，為香港未?尋求出?，以及?
法會可以盡快回?正常運作。（ｃｗ）（ｚｚ）
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