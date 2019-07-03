  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/07/2019 15:48

【移交逃犯】畫家不介意掛立會作品受損：不能忍受當權者麻木不仁

　　《經濟通通訊社３日專訊》立法會大樓前日（１日）被示威者衝擊及闖入破壞，有部分掛於
大樓內的藝術品亦遭殃。其中兩名藝術家分別在社交媒體發文，對示威者的行為表示理解。
　　其中一名藝術家林東鵬指，畫作若受到破壞，能夠理解及體諒，但「萬萬不能忍受的，是當
權者的麻木不仁與虛偽」；另一名藝術家管偉邦表示，畫作弄髒了「大不了就是重畫」，但為那
班甘願為香港付出沈重代價的年輕人感到心痛。（ｃｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道03/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：投機中煙香港要嚴守止蝕
FOCUS03/07/2019
【FOCUS】科創板「擼袖子」定價 打新防「四年之癢」
興證快訊03/07/2019
港股反彈
國際動態03/07/2019
fb矽谷郵政設施 疑收沙林毒劑包裹
生財有道02/07/2019
【貿戰緩和】券商：華為事件降溫 舜宇、鐵塔仍有一成上升空間
生財有道02/07/2019
《開市Good Morning》溫傑：留意尾市升勢能否持續
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金