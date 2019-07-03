《經濟通通訊社３日專訊》立法會大樓前日（１日）被示威者衝擊及闖入破壞，有部分掛於
大樓內的藝術品亦遭殃。其中兩名藝術家分別在社交媒體發文，對示威者的行為表示理解。
其中一名藝術家林東鵬指，畫作若受到破壞，能夠理解及體諒，但「萬萬不能忍受的，是當
權者的麻木不仁與虛偽」；另一名藝術家管偉邦表示，畫作弄髒了「大不了就是重畫」，但為那
班甘願為香港付出沈重代價的年輕人感到心痛。（ｃｗ）（ｚｚ）
03/07/2019 15:48
【移交逃犯】畫家不介意掛立會作品受損：不能忍受當權者麻木不仁
《經濟通通訊社３日專訊》立法會大樓前日（１日）被示威者衝擊及闖入破壞，有部分掛於
大樓內的藝術品亦遭殃。其中兩名藝術家分別在社交媒體發文，對示威者的行為表示理解。
其中一名藝術家林東鵬指，畫作若受到破壞，能夠理解及體諒，但「萬萬不能忍受的，是當
權者的麻木不仁與虛偽」；另一名藝術家管偉邦表示，畫作弄髒了「大不了就是重畫」，但為那
班甘願為香港付出沈重代價的年輕人感到心痛。（ｃｗ）（ｚｚ）
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