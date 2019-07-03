《經濟通通訊社３日專訊》行政長官會同行政會議昨日（７月２日）批准沙中線紅磡站擴建
部工程調查委員會延期提交最後報告，由原定日期８月３０日，延期至１１月２９日。委員會計
劃於９月下旬恢復進行聆訊，並於１０月中聽取所有專家證據。
行政長官會同行政會議曾於今年２月，批准擴大委員會的職權範圍，就北南連接隧道及紅磡
列車停放處建造工程進行調查。政府已於今年３月公布委員會提交的中期報告。（ｃｗ）（ｚｚ
）
03/07/2019 16:21
【沙中醜聞】沙中線紅磡站調查委員會延至１１月底交最後報告
《經濟通通訊社３日專訊》行政長官會同行政會議昨日（７月２日）批准沙中線紅磡站擴建
部工程調查委員會延期提交最後報告，由原定日期８月３０日，延期至１１月２９日。委員會計
劃於９月下旬恢復進行聆訊，並於１０月中聽取所有專家證據。
行政長官會同行政會議曾於今年２月，批准擴大委員會的職權範圍，就北南連接隧道及紅磡
列車停放處建造工程進行調查。政府已於今年３月公布委員會提交的中期報告。（ｃｗ）（ｚｚ
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