【沙中醜聞】沙中線紅磡站調查委員會延至１１月底交最後報告

《經濟通通訊社３日專訊》行政長官會同行政會議昨日（７月２日）批准沙中線紅磡站擴建

部工程調查委員會延期提交最後報告，由原定日期８月３０日，延期至１１月２９日。委員會計

劃於９月下旬恢復進行聆訊，並於１０月中聽取所有專家證據。

行政長官會同行政會議曾於今年２月，批准擴大委員會的職權範圍，就北南連接隧道及紅磡

列車停放處建造工程進行調查。政府已於今年３月公布委員會提交的中期報告。（ｃｗ）（ｚｚ

）

