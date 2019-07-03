《神州經脈》財新服務業ＰＭＩ四個月低，避險外資流出，滬綜指跌

《神州經脈》避險情緒影響環球市場，再加上６月財新中國服務業ＰＭＩ錄得５２，按月跌

０﹒７個百分點，降至４個月低，綜合ＰＭＩ則為８個月新低，滬深股市今早低開後跌幅一路擴

大，滬綜指今早一度跌超過１％，午收前跌幅有所收窄，惟尾盤在白酒板塊帶動下跌幅再擴，最

終全日挫０﹒９４％，報３０１５﹒２６點，深成指插１﹒３２％。

人民銀行連續第八日停逆回購，今日淨回籠４００億元（人民幣．下同）。兩市午後成交稍

為變得活躍，全日成交４８８２億元，仍然不足５０００億元，按日減少９﹒４％，外資全日亦

通過陸股通流出４﹒９億元。



＊服務業ＰＭＩ降至３月以來最低＊



６月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５２，較上月回落０﹒７個百

分點，為今年３月以來最低。此前公布的６月財新製造業ＰＭＩ降至４９﹒４，兩大行業ＰＭＩ

均下滑，拖累６月財新中國綜合ＰＭＩ錄得５０﹒６，低於５月０﹒９個百分點。

財新中國服務業和綜合ＰＭＩ走勢與統計局ＰＭＩ一致。國家統計局公布的６月服務業商務

活動指數錄得５３﹒４，比５月微落０﹒１個百分點；綜合ＰＭＩ錄得５３，回落０﹒３個百分

點。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，６月中國經濟下行壓力增大，中美

爭端對企業信心造成較強衝擊，短期出口所受衝擊尚未充分體現，但後續不容樂觀。穩增長政策

或將著眼於新基建、消費與高質量製造業。

受益於刺激政策、新產品發布以及市況轉好等因素，客戶需求得到提振，６月服務業新訂單

總量增速略有轉強，出現加速跡象。製造業新訂單總量則受貿易摩擦影響出現下降。兩大行業訂

單一升一降，６月綜合新訂單增速較５月有所放緩，但仍處於榮枯線以上。



＊美對待華為態度未明＊



據《路透》報道，美國一位高級官員本周向商務部的執法人員表示，應該繼續按「被列入黑

名單企業」對待華為。工業與安全局（ＢＩＳ）的出口執法辦公室副主任

Ｊｏｈｎ Ｓｏｎｄｅｒｍａｎ在周一發給執法人員的電子郵件中，指示工作人員應如何處理美

國企業提出的向華為出售產品的許可請求。他指出，所有這類申請都應該按實益考量，同時應該

加上「這個團體已被列入實體清單」的警告，並根據第７４４章規定的評估政策進行審批，引用

包含實體清單、以及適用於黑名單企業許可政策的「否決推定」的規定。他並指出，當評估華為

相關的許可申請時，也應該把工業和安全局的進一步指引納入考量。

一名消息人士表示，在特朗普意外作出宣布後，這是執法人員收到的唯一指示信函。「否決

推定」意味著嚴格審查，依據此一原則多數許可申請都不會獲得批準。美國商務部並未對事件做

出回應。

英媒《金融時報》引述華為創辦人任正非稱，美國放寬對華為的出口禁令，對美國企業是好

消息，但對華為沒有很大影響，因為該公司已採取調整措施應對華府禁令。

美國國家貿易委員會主任納瓦羅表示，與中國的貿易磋商正朝著正確的方向發展，在達成一

項規模更大的貿易協議的情況下，美國在華為問題上所作出的任何讓步都是微不足道。



＊百度華為聯手宣布未來ＡＩ新合作＊



百度ＡＩ開發者大會３日至４日在北京舉辦，百度華為聯手宣布未來ＡＩ新合作。李彥宏首

次集中展現百度ＡＩ生態重要戰略，百度華為聯手宣布未來ＡＩ新合作。

李彥宏又宣布，百度日前與吉利達成戰略合作，攜手開創智能出行新生態，合作涉及智能網

聯、無人駕駛等諸多方面。

吉利控股董事長李書福現身百度ＡＩ開發者大會並表示，希望雙方合作能夠佔領智能出行制

高點。

李彥宏演講過程中，突然有觀眾衝上演講台向李彥宏頭部倒了一瓶水。李彥宏先是一愣，然

後用英語問：「Ｗｈａｔ’ｓ ｙｏｕｒ ｐｒｏｂｌｅｍ？」李彥宏隨後淡定繼續演講稱，

在ＡＩ前進的道路上會有各種各樣的事情發生，但是前進的決心不會改變，ＡＩ會改變每一個人

的生活。會場有人喊「李彥宏加油」。



＊北京即將推動垃圾分類立法＊



北京市城管委表示，北京將推動垃圾分類立法，罰款不會低於上海。

北京垃圾分類標準與上海並不完全一致，分為廚餘垃圾、有害垃圾、其他垃圾及可回收物。

香蕉皮、菜葉、蛋殼、雞骨頭、魚刺等屬於廚餘垃圾。礦泉水瓶、報紙、不用的鍋、洗發水瓶、

塑料瓶等屬於可回收物。紙尿褲、大棒骨、玉米棒、堅果、髒衛生紙等屬於其他垃圾。過期藥、

殺蟲劑、蓄電池等屬於有害垃圾。

上海７月起正式實施垃圾分類管理，城管已開出６２３張整改單。（ｃａ）

