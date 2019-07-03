《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》北京市城管委表示，北京將推動垃圾分類立
法，罰款不會低於上海。
北京垃圾分類標準與上海並不完全一致，分為廚餘垃圾、有害垃圾、其他垃圾及可回收物。
香蕉皮、菜葉、蛋殼、雞骨頭、魚刺等屬於廚餘垃圾。礦泉水瓶、報紙、不用的鍋、洗發水瓶、
塑料瓶等屬於可回收物。紙尿褲、大棒骨、玉米棒、堅果、髒衛生紙等屬於其他垃圾。過期藥、
殺蟲劑、蓄電池等屬於有害垃圾。
上海７月起正式實施垃圾分類管理，城管開出６２３張整改單。
03/07/2019 08:24
【駐京專電】北京將推垃圾分類立法，罰款不低於上海
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》北京市城管委表示，北京將推動垃圾分類立
法，罰款不會低於上海。
北京垃圾分類標準與上海並不完全一致，分為廚餘垃圾、有害垃圾、其他垃圾及可回收物。
香蕉皮、菜葉、蛋殼、雞骨頭、魚刺等屬於廚餘垃圾。礦泉水瓶、報紙、不用的鍋、洗發水瓶、
塑料瓶等屬於可回收物。紙尿褲、大棒骨、玉米棒、堅果、髒衛生紙等屬於其他垃圾。過期藥、
殺蟲劑、蓄電池等屬於有害垃圾。
上海７月起正式實施垃圾分類管理，城管開出６２３張整改單。
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