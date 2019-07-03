《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》睿創微納、天淮科技昨日披露網上申購情況
，約有２８６萬戶投資者參與打新，中籤率分別為０﹒０６％、０﹒０５５％。結合科創板首股
華興源創的情況，首三隻科創板新股的平均中籤率為０﹒０５８％，是滬深主板、中小創今年同
等發行規模新股的１﹒５倍。
按照發行安排，睿創微納、天淮科技今日將進行網上申購搖號抽籤、確定網下初步配售結果
。繳納認購資金的時間是７月４日，中一簽睿創微納、天淮科技分別需要繳款１００００元人民
幣、１２７５０元人民幣。
03/07/2019 08:42
【科創板】科創板首三隻新股平均中籤率為主板的１﹒５倍
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》睿創微納、天淮科技昨日披露網上申購情況
，約有２８６萬戶投資者參與打新，中籤率分別為０﹒０６％、０﹒０５５％。結合科創板首股
華興源創的情況，首三隻科創板新股的平均中籤率為０﹒０５８％，是滬深主板、中小創今年同
等發行規模新股的１﹒５倍。
按照發行安排，睿創微納、天淮科技今日將進行網上申購搖號抽籤、確定網下初步配售結果
。繳納認購資金的時間是７月４日，中一簽睿創微納、天淮科技分別需要繳款１００００元人民
幣、１２７５０元人民幣。
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