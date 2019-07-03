【科創板】中微公司、安集科技等６公司今起招股

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》在獲得註冊批文後僅一天，安集科技、樂鑫

科技、福光股份、鉑力特、中微公司、新光光電６家公司今日凌晨在上交所披露招股意向書、上

市發行安排及初步詢價公告等文件，這６家公司均定於７月５日初步詢價，７月８日確定發行價

格，並於７月１０日進行網上網下申購。

此外，中證監昨日還同意３家企業的科創板首次公開發行股票註冊，包括南微醫學、心脈醫

療、虹軟科技。

截至７月２日晚間，科創板累計受理企業１４１家，已過會企業３１家，其中１８家企業已

獲得註冊批文。

