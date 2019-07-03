《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》微創醫療（００８５３）於港交所公告，根
據中證監網站所公布的註冊結果公告，子公司心脈醫療於上交所科創板發行股份的註冊獲中證監
通過。
03/07/2019 08:42
【科創板】微創醫療：中證監批准子公司於科創板發行股份
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》微創醫療（００８５３）於港交所公告，根
據中證監網站所公布的註冊結果公告，子公司心脈醫療於上交所科創板發行股份的註冊獲中證監
通過。
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