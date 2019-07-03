【科創板】業內預計科創板首批企業集中上市或在７月底８月初

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》截至７月２日，上交所上市委已審核的科創

板擬上市企業共計３１家，過會率１００％。其中，１５家企業已註冊生效，率先領到「入場

券」。

《證券時報》引述業內人士指，目前過會的企業有著研發投入大、科創屬性強等共同特點；

按照當前的註冊節奏，首批科創板企業集中上市或在７月底８月初。

上交所理事長黃紅元６月１３日曾在陸家嘴論壇上表示，預計未來兩個月內將看到首批企業

在科創板上市交易。

