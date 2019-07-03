《經濟通通訊社３日專訊》美國總統特朗普在習特會後指出，華為禁令對美國企業不公平，
有意容許華為向美國採購不涉及國家安全領域的一般貨品。
英媒《金融時報》引述華為創辦人任正非稱，美國放寬對華為的出口禁令，對美國企業是好
消息，但對華為沒有很大影響，因為該公司已採取調整措施應對華府禁令。（ｅｙ）
03/07/2019 09:26
【華為風波】任正非：美放寬禁令有利美企，但對華為影響不大
《經濟通通訊社３日專訊》美國總統特朗普在習特會後指出，華為禁令對美國企業不公平，
有意容許華為向美國採購不涉及國家安全領域的一般貨品。
英媒《金融時報》引述華為創辦人任正非稱，美國放寬對華為的出口禁令，對美國企業是好
消息，但對華為沒有很大影響，因為該公司已採取調整措施應對華府禁令。（ｅｙ）
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