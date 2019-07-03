【華為風波】傳美執法人員收到指示仍按「黑名單」企業對待華為

《經濟通通訊社３日專訊》２０國集團（Ｇ２０）大阪峰會期間，美國總統特朗普對中國國

家主席習近平承諾，將允許美國企業向華為出售科技產品，消息令市場感到驚訝，同時令美國政

府官員亦感困惑，搞不懂華府現在的華為政策。不過據《路透》報道，美國一位高級官員本周向

商務部的執法人員表示，應該繼續按「被列入黑名單企業」對待華為。

工業與安全局（ＢＩＳ）的出口執法辦公室副主任Ｊｏｈｎ Ｓｏｎｄｅｒｍａｎ在周一發

給執法人員的電子郵件中，指示工作人員應如何處理美國企業提出的向華為出售產品的許可請求

。他指出，所有這類申請都應該按實益考量，同時應該加上「這個團體已被列入實體清單」的警

告，並根據第７４４章規定的評估政策進行審批，引用包含實體清單、以及適用於黑名單企業許

可政策的「否決推定」的規定。他並指出，當評估華為相關的許可申請時，也應該把工業和安全

局的進一步指引納入考量。

一名消息人士表示，在特朗普意外作出宣布後，這是執法人員收到的唯一指示信函。「否決

推定」意味著嚴格審查，依據此一原則多數許可申請都不會獲得批準。美國商務部並未對事件做

出回應。

華為創始人和ＣＥＯ任正非表示，特朗普在周末做出的聲明「對美國企業來說是好消息」。

華為發言人指，華為願意繼續從美國企業購買產品，但認為這對華為當前的做法沒有太大影響。

仍會專注於做好自己的工作。（ｃａ）

