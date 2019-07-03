《中國要聞》中聯通回應關閉２Ｇ、３Ｇ網絡：制式不支持並非關停

《經濟通通訊社３日專訊》內地近日有媒體報道稱，中國聯通逐漸關閉２Ｇ、３Ｇ信號服務

，用戶無法進行通話、上網等常規功能。中國聯通官微３日表示，報道視頻中顯示「客戶使用３

Ｇ手機仍無法通話使用」的情況，是由於用戶所用手機制式不支持聯通３Ｇ制式導致的，而非所

謂的「關停」２Ｇ或３Ｇ網絡。

中國聯通在保障用戶通信服務不受影響的前提下，從以下兩方面協助２Ｇ用戶向３Ｇ、４Ｇ

網絡升級：第一、開展體驗流量免費贈活動；第二、開展金融分期購、手機直降等優惠購╱換機

活動。（ｃａ）

