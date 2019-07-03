  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/07/2019 17:13

《中國要聞》中聯通回應關閉２Ｇ、３Ｇ網絡：制式不支持並非關停

　　《經濟通通訊社３日專訊》內地近日有媒體報道稱，中國聯通逐漸關閉２Ｇ、３Ｇ信號服務
，用戶無法進行通話、上網等常規功能。中國聯通官微３日表示，報道視頻中顯示「客戶使用３
Ｇ手機仍無法通話使用」的情況，是由於用戶所用手機制式不支持聯通３Ｇ制式導致的，而非所
謂的「關停」２Ｇ或３Ｇ網絡。
　　中國聯通在保障用戶通信服務不受影響的前提下，從以下兩方面協助２Ｇ用戶向３Ｇ、４Ｇ
網絡升級：第一、開展體驗流量免費贈活動；第二、開展金融分期購、手機直降等優惠購╱換機
活動。（ｃａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道03/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：投機中煙香港要嚴守止蝕
FOCUS03/07/2019
【FOCUS】科創板「擼袖子」定價 打新防「四年之癢」
興證快訊03/07/2019
港股反彈
國際動態03/07/2019
fb矽谷郵政設施 疑收沙林毒劑包裹
生財有道02/07/2019
【貿戰緩和】券商：華為事件降溫 舜宇、鐵塔仍有一成上升空間
生財有道02/07/2019
《開市Good Morning》溫傑：留意尾市升勢能否持續
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金