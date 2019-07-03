【聚焦數據】６月財新中國服務業ＰＭＩ降至５２，為３月以來最低

《經濟通通訊社３日專訊》６月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得

５２，較上月回落０﹒７個百分點，為今年３月以來最低。此前公布的６月財新製造業ＰＭＩ降

至４９﹒４，兩大行業ＰＭＩ均下滑，拖累６月財新中國綜合ＰＭＩ錄得５０﹒６，低於５月０

﹒９個百分點。

財新中國服務業和綜合ＰＭＩ走勢與統計局ＰＭＩ一致。國家統計局公布的６月服務業商務

活動指數錄得５３﹒４，比５月微落０﹒１個百分點；綜合ＰＭＩ錄得５３，回落０﹒３個百分

點。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，６月中國經濟下行壓力增大，中美

爭端對企業信心造成較強衝擊，短期出口所受衝擊尚未充分體現，但後續不容樂觀。穩增長政策

或將著眼於新基建、消費與高質量製造業。



＊服務業和製造業新訂單一升一降＊



受益於刺激政策、新產品發布以及市況轉好等因素，客戶需求得到提振，６月服務業新訂單

總量增速略有轉強，出現加速跡象。製造業新訂單總量則受貿易摩擦影響出現下降。兩大行業訂

單一升一降，６月綜合新訂單增速較５月有所放緩，但仍處於榮枯線以上。

６月製造業與服務業新出口訂單量均出現下降，出口市場表現疲弱。其中服務業新出口訂單

為九個月以來首次下降。企業反映，外需疲弱，疊加關稅問題，導致新增出口訂單量出現下降。

製造業新出口訂單則重返收縮區間，但整體降幅較小。

綜合就業數據顯示，企業用工規模連續第二個月出現收縮，收縮幅度與５月接近，較為溫和

。綜合就業規模減少主要受製造業用工下滑拖累，服務業用工規模基本與上月持平，部分服務業

企業因訂單需求增長而增加用工，但也有企業在員工自願離職後並未填補空缺。

６月服務業投入成本漲幅有所減弱。受訪廠商反映，成本上升主要與公司擴張導致的採購增

加和薪酬上漲有關。製造業投入成本則溫和上升。兩大行業綜合，投入成本漲幅繼續維持在歷史

低位，漲幅與５月基本持平。

６月服務業收費價格與制造業出廠價格均小幅上揚，整體漲幅創下三個月以來最高，但漲幅

尚屬溫和。服務業企業加價幅度仍屬輕微，與５月大致相近。６月製造業出廠價格在５月持平基

礎上小幅上升。

６月製造業信心度僅勉強維持樂觀，服務業樂觀度則繼續保持強勁。綜合來看，兩大行業企

業對未來１２個月的生產與經營前景信心度，連續兩個月降至２０１２年４月有數據以來最低。

部分廠商預期，未來一年新產品問世和擴張計劃有助於提升產量，而另一些廠商則對中美貿易爭

端表示擔憂。（ｗｌ）

