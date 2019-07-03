【ＦＯＣＵＳ】科創板「擼袖子」定價，打新防「四年之癢」

【ＦＯＣＵＳ】中美貿易戰暫告「休兵」，Ａ股的科創板更顯「擼起袖子加油幹」之勢。４

隻已公布定價的「前鋒」新股，發行本益比（市盈率）齊超行業平均值，其中睿創微納

（滬：６８８００２）更溢價逾１３０％，惟超募仍高達近１﹒６７倍。

從「第一股」華興源創（滬：６８８００１）的３９﹒９９倍，到「第二股」睿創微納的

７１﹒１倍，科創板定價大破主板發行市盈率２３倍的紅線且愈來愈進取，不單反映管理層打造

Ａ股大牛市的決心，更暗藏中國欲以大量市場融資打造自力更生的創新科技生態的意圖。



＊國策背書，「打新」重現久違超募＊



侵侵心心念念的政績－－標普５００指數再刷新歷史新高，以市帳率為基礎作比的中國股票

，相較標指５００卻錄得２０年來最便宜。不過，隨著近期科創板密集獲批、定價和招股，內地

「打新」正重現久違的超募現象，牛氣似一觸即發。

截至周二（２日），已定價的４隻科創板新股累計擬募資金額達４５億元人幣，較項目計劃

使用資金額度超出約五成；其中，扣非後市盈率高達７９﹒０９倍的睿創微納，超募近１﹒６７

倍，足見有國策背書下的資金熱情。

進取定價亦帶動一眾「映射股」走勢，以周日（６月３０日）公布定價的睿創微納為例，同

類股份高德紅外（深：００２４１４）、大立科技（深：００２２１４）次日周一（１日）雙雙

飆近７％。



＊借融資功能打造自主技術生態系統＊



高股價、高估值、高超募－－科創板很貴卻受捧，不單反映管理層打造Ａ股大牛市的決心，

更暗藏中國欲以大量市場融資打造自力更生的創新科技生態的意圖。

企業智庫波士頓諮詢的董事長Ｈａｎｓ－Ｐａｕｌ Ｂｕｒｋｎｅｒ較早時就預言，中美重

啟貿易磋商，但雙方對未來科技優勢的競爭野心和進一步摩擦將持續，並可能導致兩個技術世界

（ｔｗｏ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ｗｏｒｌｄｓ）。

事實上，自中興、華為事件後，北京深明以大量資金和人才建立自力更生的技術生態系統，

以不再受制美國斷供、封殺、制裁等威脅的必要和逼切，而科創板正正將為中國科技、通信等新

興戰略行業提供舉足輕重的融資功能。

不過，硬幣總有兩面，科創板的鼻祖納斯達克，退市率達７﹒６％，其中有１３％的公司更

於上市後第四年退市，且主要集中在信息技術、醫療保健和工業。

想乘搭「賺錢快車」，避免踩雷資產規模較小及盈利成長性欠佳的偽科創公司，應是第一要

義。（經濟通通訊社 俞瑾）

