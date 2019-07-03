【企業盈喜】希瑪眼科（０３３０９）料中期淨利潤大增逾１倍

《經濟通通訊社３日專訊》希瑪眼科（０３３０９）發盈喜，預期截至６月３０日止中期淨

利潤比去年同期淨利潤約１２０２萬元大幅增加逾１倍，即約２４０４萬元。

該集團指，淨利潤上升主因收益金額大幅增加、於去年１月開始營業的北京眼科醫院淨虧損

金額減少及因以人民幣計值的銀行存款減少而產生的外匯虧損金額減少。

然而，去年１１月開始營業的深圳市寶安區衛星診所及於３月２８日收購的昆明眼科醫院產

生的淨虧損有所抵銷。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

