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03/07/2019 08:11

【企業盈警】金貓銀貓（０１８１５）料上半年純利大幅減少

　　《經濟通通訊社３日專訊》金貓銀貓（０１８１５）發盈警，預期截至６月３０日止６個月
純利較去年同期純利約６７３７萬元人民幣將錄得大幅減少。
　　該集團指，純利預期減少主因今年上半年的銷量下降所致。
　　該集團預期於８月底公布業績。（ｗｈ）

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