《經濟通通訊社３日專訊》金貓銀貓（０１８１５）發盈警，預期截至６月３０日止６個月
純利較去年同期純利約６７３７萬元人民幣將錄得大幅減少。
該集團指，純利預期減少主因今年上半年的銷量下降所致。
該集團預期於８月底公布業績。（ｗｈ）
03/07/2019 08:11
【企業盈警】金貓銀貓（０１８１５）料上半年純利大幅減少
《經濟通通訊社３日專訊》金貓銀貓（０１８１５）發盈警，預期截至６月３０日止６個月
純利較去年同期純利約６７３７萬元人民幣將錄得大幅減少。
該集團指，純利預期減少主因今年上半年的銷量下降所致。
該集團預期於８月底公布業績。（ｗｈ）
|興證快訊03/07/2019
港股反彈
|國際動態03/07/2019
fb矽谷郵政設施 疑收沙林毒劑包裹
|生財有道02/07/2019
【貿戰緩和】券商：華為事件降溫，舜宇、鐵塔仍有一成上升空間
|生財有道02/07/2019
《開市Good Morning》溫傑：留意尾市升勢能否持續
|FOCUS02/07/2019
【FOCUS】中美風浪隨時再起 港避「誤傷」須法治自由取信
|國際動態02/07/2019
北韓傳媒：特金會 建前所未有信任
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰