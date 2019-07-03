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03/07/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１８億，買吉利平保建行沽融創騰訊

　　《經濟通通訊社３日專訊》港股周二順勢高開３６１點，其後升幅最多擴至４１６點，惟未
能突破二萬九關，全日高見２８９５９點。雖然多隻重磅股受追捧，而貿易相關股亦獲不少資金
湧入，但港股升幅未能進一步擴大，最終全日升３３２點或１﹒１７％，報２８８７５點，收復
１００天線（２８５９２點）。
　　按額度計算，北水周二淨流入１８﹒４８億元人民幣，較上周五（２８日）的２０﹒９８億
人民幣，減少２﹒５億或１１﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是吉利汽車（００１７５）、
中國平安（０２３１８）和建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次是融創中國
（０１９１８）及騰訊（００７００）。主板成交１１２３﹒８億元，較上周五增加
５６﹒６％，其中港股通成交１２４﹒２５億元，佔總成交１１﹒０６％。
　
＊北水轉追吉利＊
　
　　中國科協主席萬鋼於２０１９世界新能源汽車大會表示，推動燃料電池汽車產業化，不對燃
油車一刀切，約１﹒５２億北水淨買入吉利，股價升２﹒４％，險資投資集合資金信託發新規，
促使平保獲１﹒３億北水買入，股價升３﹒０４％，中國銀行間市場隔夜質押式回購利率創歷史
新低，１﹒１８北水買入建行，股價升０﹒１４％。
　　儘管野村唱好內房股，融創仍遭２﹒０８億北水沽出，股價升２﹒６％，騰訊股價亦升
２﹒７８％，惟仍有１﹒１８億北水淨流出。（ｂｎ）

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