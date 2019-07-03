《日入而息》新城發展股價暴瀉，６月財新中國服務業ＰＭＩ下跌

《今天重點》﹡６月財新中國服務業ＰＭＩ錄得５２，較上月回落０﹒７個百分點，為今年

３月以來最低

﹡據報新城董事長涉猥褻案，新城發展（１０３０）及新城悅（０１７５５）

股價齊瀉近２４％

﹡華人置業（１２７）：截至６月底，所持恆大股份未變現虧損逾１３億元

﹡百威亞太今日舉行投資推介會，投資者對其估值看法分歧

﹡金管局：開通南向債券通需考慮投資者的定位，當中並無太大的技術限制，

待相關政策確定後，就可推出南向通



《即日市況》﹡醫藥內房股受追捧，港股收跌２０點報２８８５５，成交８０４億元



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒９４％三千關見支持，白酒股領跌



《美元匯價》﹡候高沽出美元，歐元短線望反彈；歐元最新報１﹒１２９２╱９６，日圓最

新報１０７﹒６４╱６７



《公司資訊》﹡投資者對百威亞太（０１８７６）估值看法分歧

﹡工銀亞洲宣布下月起取消戶口最低結餘服務費

﹡中生製藥（０１１７７）治療男性性功能障礙藥物獲國家藥監局註冊

﹡中國平安（０２３１８）再斥５﹒２億元完成第７次Ａ股回購

﹡中國金融租賃（０２３１２）終止收購移動傳媒公司

﹡家鄉互動（０３７９８）公開招股超購１﹒７７倍，一手中籤率六成

﹡合生創展（００７５４）首６月銷售１０３﹒６９億元人民幣，按年升

６６％

﹡有才天下（０６１００）主席出售三啟天才全部權益

﹡佳源國際（０２７６８）６月銷售額２４﹒５億元人民幣，按年少４％

﹡東銀國際（００６６８）東銀殼牌五成一股權被華融作訴前財產保全

﹡浩德（０８１４９）全資附屬獲銀行融資６０００萬元

﹡盛業資本（０８４６９）出售應收帳款套現１﹒２億元人民幣

﹡港交所（００３８８）研利用大數據ＡＩ，建債券資訊系統

﹡郵儲銀行（０１６５８）與奇瑞汽車合作，打通汽車新零售渠道

﹡隆基泰和（０１２８１）與國企設合營投資新疆配電網

﹡雄岸科技（０１６４７）銀麻科技與哈爾濱紅旗鄉政府戰略合作涉漢麻種植

業務

﹡雅各臣（０２６３３）料獲批非專利藥明年第二季進入收成期

﹡新威國際（０００５８）向神州燃氣控股追討誠意金，涉資１億元

﹡運興泰（０８３６２）出售及租回兩個葵涌工場及倉庫

﹡藥明康德（０２３５９）收購合全藥業約１﹒２９％股權，涉２﹒７５億元

人民幣

﹡中滙集團（００３８２）明招股，入場費約６５０４﹒９元

﹡泰凌醫藥（０１０１１）正著手回應證監會就收購合併公告首輪提問



《國企紅籌》﹡金茂（００８１７）６個月銷售近７８５億元人民幣，升逾９％

﹡首創置業（０２８６８）６月簽約額跌２３％，但首六個月累增１２％



《神州民企》﹡網龍（００７７７）與中國移動政企分公司合作推「５Ｇ＋智慧教育」

﹡天瑞水泥（０１２５２）控股股東質押７０００萬股作票據抵押

﹡長城汽車（０２３３３）俄經銷商的訴訟對公司業績無大影響

﹡鎳資源（０２８８９）旗下河南鋼廠房舉行啟動儀式，股份續停牌

﹡中國恆大（０３３３３）６月合約銷售額按年升０﹒４％



《中國要聞》﹡６月財新中國服務業ＰＭＩ降至５２，為３月以來最低

﹡百度與吉利戰略合作，涉智能網聯、無人駕駛；百度與華為宣布未來ＡＩ新

合作

﹡李彥宏展示自主泊車新進展，已拿到多家車企合作訂單

﹡上海多部門再對滴滴、美團等網約車平台進行執法檢查

﹡報道指新城控股董事長猥褻女童在滬被採取強制性措施

﹡東方精工疑子公司屬空殼，指控寧德時代福田汽車造數

﹡深交所與白俄羅斯交易所簽署合作諒解備忘錄推進開放

﹡粵港澳大灣區首家供應鏈金融行業協會深圳成立

﹡廣東南沙大橋等５條高速實施貨車八五折優惠

﹡房地產信託市場迅速降溫，６月成立規模環比降逾三成

﹡支付寶表示未來三年將為小商家至少節省５００億元

﹡李稻葵任金磚銀行第一任首席經濟學家７月１日就職

﹡阿里副總裁李少華稱阿里經濟體在「合圍」下沉市場

﹡海南深化改革開放，逐步實現免簽入境停留３０日以上

﹡發改委再核准７家國企發行逾５２０億元人民幣企業債

﹡中國將盡快出台《處置非法集資條例》，助追贓挽損

﹡人行表示未來將擴大報價機構範圍，繼續完善債券巿場安排；人行逆回購八

連停，隔夜利率與超額準備金率昨現倒掛；首季銀行卡逾期半年未償貸總額

佔比下降

﹡賈躍亭卸任樂視影業董事長職務

﹡任正非稱美放寬禁令有利美企，但對華為影響不大

﹡解除限售令：日本運營商重新上架華為Ｐ３０手機

﹡美國對經越南輸美的南韓及台灣鋼產品徵收關稅

﹡歐盟不反對與美磋商飛機補貼，惟擬報復美方關稅行動

﹡上交所本周六開展科創板交易性能容量全網測試

﹡巴曙松稱人民幣現未完全自由兌換，互聯互通機制助企業投資內地

﹡中聯通回應關閉２Ｇ、３Ｇ網絡：制式不支持並非關停

﹡中商聯表示今年全國社會消費品零售總額或突破４０萬億

﹡內地規範城鎮燃氣安裝收費，成本利潤原則不超１０％

﹡中央結算公司表示境外機構連續第七個月增持中國債券



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒１％，報１０７４３﹒７７點



《其他消息》﹡政府表示６月份住宅買賣合約按年下跌３３﹒４％

﹡史美倫稱今年首六個月債券通日均交易金額按年升８４％

﹡金管局表示待相關政策確定後，便可推出南向通

﹡劉怡翔稱外資持有低，料內地債市納更多國際指數助增長

﹡沙中線紅磡站調查委員會延至１１月底交最後報告

﹡電子加蓋印花服務將擴大至與證券交易相關文書

﹡十大活躍指標屋苑上周買賣４５宗，按周急升５０％

﹡深股通額度全日流走４億元；滬股通額度全日用２億元，陸股通淨賣出

４﹒９億元

﹡證監會終身禁止涉１ＭＤＢ案的高盛亞洲前負責人重投業界

﹡警方拘捕７人，涉網上起底及非法入侵電腦



《移交逃犯》﹡自由黨譴責衝擊，籲各界停止蔓延仇恨情緒

﹡泛民取消請願行動往尋人，林卓廷稱並肩前行爭取訴求

﹡社聯蔡海偉指著眼譴責無助解決危機，促政府回應訴求

﹡張超雄稱示威者闖立會是一種在絕望下的集體自毀行為

﹡黃之鋒以議員助理身分進入立法會被阻

﹡藥劑師協會去信特首和一哥籲勿隨意用催淚彈胡椒噴霧

﹡警方於立法會內進行指模及ＤＮＡ搜證

﹡畫家不介意掛立會作品受損：不能忍受當權者麻木不仁

﹡梁美芬及過百名法律界人士發起聯署，譴責衝擊立法會

﹡社署呼籲市民若因近期社會爭議感情緒受困應求助

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