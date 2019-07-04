《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６９６６．００ 升 １７９．３２點╱０．６７％
標普５００ ２９９５．８２ 升 ２２．８１點╱０．７７％
納斯達克 ８１７０．２３ 升 ６１．１４點╱０．７５％
倫敦富時１００ ７６０９．３２ 升 ５０．１３點╱０．６６％
法蘭克福ＤＡＸ １２６１６．２４ 升 ８９．５２點╱０．７１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６１８．８１ 升 ４１．９９點╱０．７５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．７９，歐元兌美元１．１２８９
04/07/2019 07:46
《日出而作》美股三指數齊破頂，金價再創六年高，油價反彈２％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６９６６．００ 升 １７９．３２點╱０．６７％
標普５００ ２９９５．８２ 升 ２２．８１點╱０．７７％
納斯達克 ８１７０．２３ 升 ６１．１４點╱０．７５％
倫敦富時１００ ７６０９．３２ 升 ５０．１３點╱０．６６％
法蘭克福ＤＡＸ １２６１６．２４ 升 ８９．５２點╱０．７１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６１８．８１ 升 ４１．９９點╱０．７５％
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