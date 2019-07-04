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即市新聞

04/07/2019 07:46

《日出而作》美股三指數齊破頂，金價再創六年高，油價反彈２％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６９６６．００　升　１７９．３２點╱０．６７％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９９５．８２　升　　２２．８１點╱０．７７％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８１７０．２３　升　　６１．１４點╱０．７５％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６０９．３２　升　　５０．１３點╱０．６６％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２６１６．２４　升　　８９．５２點╱０．７１％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６１８．８１　升　　４１．９９點╱０．７５％　
　　
　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．７９，歐元兌美元１．１２８９

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