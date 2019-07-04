《國金與投資－曾廣標》「修昔底德陷阱」的謬誤

《國金與投資》中美元首會晤決定重啟經貿磋商而期間將不會再加微關稅，額外的紅利是美

方同意放鬆對華為的禁售換取中方增購農產品。環球股市對有關的決定表示歡迎，不過，不少評

論認為中美的爭端仍多，對今後的談判前景不敢樂觀，同時美國與歐日的貿易磨擦仍在發酵，關

稅戰仍有著眾多不明朗因素。



＊中美暫時互讓，以和為貴＊



對中美談判前景不樂觀的主要理由，是兩強相爭遠遠未結束，而特朗普只是想在大選前為死

忠粉絲們爭回一些利益，一旦連任，便很可能再對中方大舉出擊。至於習近平，則只是為了避免

與美國進一步打關稅戰，盼能穩住經濟和就業，不可能同意在立法上向美方讓步。



中美各自有利益要維護，而美國國內兩大黨的主流看法也確是擔心中國會追越美國，然而，

習特會傳出的最重要訊息，是特朗普基本上也同意習近平以和為貴謀求雙贏的看法，認為中美不

一定是敵人，也可以是夥伴。對特朗普而言，只要中方甘於遵守美方的遊戲玩法，使美國經濟和

股市在未來一年保持暢旺，則便可以放鬆極限施壓。至於連任之後會否調整策略，則還要看到時

的形勢。對市場來說，中美若能在一年內維持「休戰」，則已是很好的消息了。



＊特朗普謀奪諾貝爾和平獎＊



除了要爭取連任總統之外，特朗普也很希望能取得諾貝爾和平獎作為他的歷史遺產，他是寄

望於與金正恩達成朝鮮半島無核化的歷史性協議，哪怕將來能否落實，但只要即時拿個和平獎，

也大功告成了。在這方面，習近平對金正恩的「誘導」符合特朗普的盤算，因此，在習特會之後

，特朗普親自到南北韓前線，象徵式的踏進北韓領土，及舉行了第三次特金會，兩人同意兩國重

開談判。



特朗普表明「美國優先」當然是要維持美國老大的地位，但我認為他對所謂的「修昔底德陷

阱」的說法並沒有多大興趣，該說法的含意包括必定要壓倒老二才可以保持老大的地位。



＊修昔底德的學說被誤導＊



修昔底德是公元前五世紀古希臘時代的智者，他指出雅典城邦的崛起，引起了當時的老大斯

巴達城邦的恐懼，雙方的爭鬥終於爆發長達三十年的戰爭，結果，兩城邦均覆亡。



智者的論述本來可以教訓世人，勿墮入兩強不可共存的謬誤，可是，當代一些西方學者，「

修昔底德陷阱」說成是兩強必定一戰，而戰爭除了可能是軍事上的，也會是經濟上的貿易上的和

科技上的。一些相信此理論的美國學者，便鼓吹要全力打壓正在高速冒起的中國，認為必須透過

各種方法把中國打壓下去。



這些專家們提出不少歷史事例來證明他們的學說正確，例如，當進入「美國第一」的時代後

，不僅與意識形態的敵人蘇聯進行你死我活的鬥爭，也曾打壓在經濟上冒起的日本和歐盟，因此

，當意識形態有別的中國快速崛起成為強勢老二，美國便要及時把中國壓下去，甚至要讓中國淪

為前蘇聯。



＊特朗普「優先」非針對單一目標＊



表面上，「修昔底德陷阱」與「美國優先」互相配合，即注定特朗普要有打垮中國的「使命

」，然而，在特朗普眼中，美國國力的一度衰落，是由於他的多位前任讓其他大國從美國身上取

得著數，因此，他不僅要和中國算帳，還要和歐盟和日本以至墨西哥、土耳其和印度等算清楚，

要逼使各國以低關稅開放市場給美國產品，特別是農產品。



但以關稅戰對付中國卻反而令到美國農產品成為中國的報復對象，因此，特朗普終於也回到

以「其他讓步」換取中國恢復採購美國農產品，而當習特達成臨時共識之際，美國對於歐洲和日

本也更不客氣了，要求這些盟國多付軍費，以及開放農產品和汽車市場。總之，凡是被特朗普視

為「搵美國著數」的國家，都要在美國大選前讓步，以便他可以向農民及藍領白人等死忠粉絲們

有所交待。



＊四處樹敵，將加快結束美國獨大＊



究竟是美國搵別國著數還是別國搵美國著數，根本說不清的，但特朗普大石壓死蟹，就是要

進一步確立美國獨大的地位。唯獨對於普京的俄羅斯，特朗普反而是特別客氣，應是要感恩別人

幫他勝出２０１６年大選吧。



無論如何，在特朗普管治下，美國其實正四處樹敵，也間接逼使其他有利益衝突的國家邁向

和解及合作，長遠而言，這反而將會加快結束美國獨大。《資深評論員 曾廣標》

