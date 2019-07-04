《行內行外－梁崇讓》造假

《行內行外》電影蜘蛛俠決戰千里正在戲院上影，內容提及蜘蛛俠的對手，利用科技虛擬技

術造假，以達到其目的。這種造假技術除了令蜘蛛俠和戰友陷於困境外，同時也愚惑了市民，雖

然只是電影，但在現實社會，由於造假的技巧愈來愈高，借助科技愈來愈多，何況說謊者把謊言

說多了，連自己也覺得是真話。所以謊言說了一百遍，自然也變成真話了，聽者是很難分辨真假

的。至於科技日後真的能否以假亂真，只能有待日後印證了。



＊當局對上市公司持牌法團造假，從不手軟＊



筆者記得有一部香港製作的電視劇，劇中女主角有句「耳聽七分假，眼見未必真」的說話，

這句說話我至今仍是至理明言，在現時的科技網絡社會，這句說話似乎更是合用了。香港金融業

，一直以來有關當局對上市公司和中介持牌法團造假的犯事者，從不手軟及嚴加懲罰。



造假者包括：假帳、造市、假成交和假消息等，而香港證券市場多以真實披露原則為主，如

披露不足或涉嫌造假，就會影響整體市場的誠信度和穩定性，因此有關當局對上市公司和持牌中

介法團都有嚴格規定，以身試法者，都可能受到停牌或罰款等處罰，如涉及刑事的隨時要被罰監

禁。不過，有關當局對某些似是業界，又非業界的組織或個人的行為處罰特別格外開恩。



＊媒體不盡不實報道影響生意，卻不用受罰＊



日前有國內及本港有媒體，報道或評論最近港交所（００３８８）上市部前高層懷疑涉及醜

聞時，曾提及多間中介保薦人法團的名字，當法團名字曝光，立即引起市場議論紛紛，有業界人

士表示這些報道會影響其法團正在洽談的生意，其後真正受牽連的法團曝光，證實與最初提及的

公司全無關係，但先前被錯誤報道而有所損失的公司又應向誰追究呢？其實對金融事件作出不盡

不實的類似報道已有前科，早前有關證監會在證券公司收集客戶資料又報道成２０間證券公司被

查，最後還是證監會出面澄清證券公司只是協助調查，才令證券公司名譽不至受損，但是無論怎

樣，相信這已對證券公司的生意多少受到影響。可是報道者不用受罰，仍可三番兩次地繼續胡亂

報道，這公平嗎？這似乎有點濫用言論自由。其實在執法機構未有正式公布和定論時，大家還是

減少胡亂猜測，更不應該將公司的名字隨便公布。



＊不規管沽空機構言論，對持牌法團欠公道＊



除了一些對金融業行內的失實報道外，筆者也一直批評有關當局為何不規管沽空機構的言論

？上周有沽空機構又再次出動，今次指控羽絨龍頭波司登（０３９９８）公司造假，包括誇大收

入及盈利和未披露的公開交易等，報告更指出波司登的價值是零，消息一出股價當然急跌，最終

股份停牌，而波司登自然立即公開反擊，其後公布業績續有盈利，在投資者自然會疑問，究竟是

哪一方在說謊造假？如波司登造假，有關當局自然會依法懲處，但沽空機構造假亂說，令他人股

價波動卻可逃之夭夭，不用負任何責任，甚至可能已達其目的，只是這對投資者來說可算是毫無

保障，同時對受規管的持牌法團和上市公司也欠缺了一個公道。



在今日，筆者已漸漸被「造假」這個詞弄糊塗了，只覺得「造假」只是適用於受規管的持牌

法團和上市公司身上，而其餘的失實報道只是體現言論自由而已，也無須追究和尋求真相，真是

這樣的嗎？



＊耳聽七分假，眼見未必真＊



後記：筆者在執筆之時正值７月１日，也是香港回歸日，只是當天所看到的並非１９９７年

時全港市民的歡騰，而是看到香港黑暗的一夜，筆者從電視直播看到的景象，以為是有電影商正

在拍攝黑社會衝擊立法會大樓的江湖橋段，只可惜這直播沒有造假，也不是拍戲。近期大家都看

到不少新聞報道，在ｙｏｕｔｕｂｅ也看了不少評論和自拍影片，正反兩方都找人出來做騷拍片

造假這也不出奇，記得當年六四筆者也曾看過兩個版本，一個是來自美國的，一個是來自西班牙

的，兩種說法都截然不同，誰真誰假？留待大家研究分析。



在此筆者不想討論六四事件，只是「耳聽七分假，眼見未必真」，早前中美雙方都聲稱對方

違反貿易協議的承諾，又是誰真誰假？事實這些政治手法我們難於判斷真假，但今天我們看到了

的是香港最真實的畫面，這些畫面已烙印在香港市民心中，也成為了歷史的見證，外人也不能隨

意塗改，不過筆者相信也會有人在這事上刻意說三道四的。



＊衝擊行為破壞香港法治精神＊



回說「逃犯條例」，筆者近期看了「鈺成其事」內的一篇文章簡單介紹了「逃犯條例」的內

容，確令筆者對此條例增加了些認識，在此筆者也不是想討論此條例，只是看了石ＳＩＲ的「政

．經．頑石不低頭」的「真正愛和平，勿與搞事之人為伍」和「李柱銘支持送中？」以及葉劉淑

儀在立法會的發言說出了當年李柱銘是第一個支持修例的議員，而當時的政務司司長陳方安生也

接受要求，可是現在這兩人卻站在對立面反對修例，筆者相信葉劉不夠膽在公眾和立法會前說謊

，何況這一切政府有關當局一定有記錄在案，葉劉更是當時的保安司，「假的真不了，真的假不

了」，那是否證明李╱陳兩人一直所說的都不可信呢？這是否算前言不對後語來欺騙市民呢？



至於被稱為港獨議員梁頌恆和受美國保護郭文貴的視頻對話，說明要香港亂才可成事，當然

大家可以說這視頻是偽造的，但全港傳媒報道示威者多次衝擊立法會大樓的新聞不會造假吧，這

些行為已把香港一直引以為傲的「法治」精神完全破壞了，這些人又如何能替市民伸張人權和正

義呢？在金融業造假有證監會和廉政公署介入調查和執法，在社會群眾中造假作亂，應如何處理

？依法還是不依法？執法還是不執法？如答案是否定，那日後香港還要法治嗎？

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

