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04/07/2019 09:05

【ＩＰＯ反應】坤集團（９２４）超購逾１２倍，一手中籤率僅７％

　　《經濟通通訊社４日專訊》新加坡機電服務供應商坤集團（００９２４）公布招股結果，共
認購逾３﹒３４億股公開發售股份，超額認購約１２﹒３６倍。以一手８０００股計，一手中籤
率６﹒８３％，申請２５手始穩獲一手。
　　最終發售價定為０﹒５元，為招股價範圍０﹒５元至０﹒６元之下限。該股將於明日
（５日）於主板掛牌。
　　國際配售亦獲輕微超額認購，共２﹒２５億股分配予１６９名承配人，相當於股份發售項下
可供認購發售股份總數的９０％。
　　公司預計發售所得款項淨額約９５００萬元，當中約４２﹒７％將用於收購ＭＥ０１工種至
少「Ｌ４」評級下註冊的新加坡ＡＣＭＶ承建商，約１５﹒３％用於通過招聘額外員工加強人力
，約１０﹒９％用於購置建築面積約６０００平方呎物業，約１０％用於進行電機工程項目初期
的前期成本及營運資金需求撥付資金，約８﹒４％用於購置額外機器及設備撥付資金，約
５﹒４％用於購買建築信息模型軟件，約１﹒７％用於購置三輛額外貨車撥付資金，約５﹒６％
預留作我們的一般營運資金。
　　基石投資者鄭志恆按每股發售股份０﹒５元認購４０００萬股，佔完成股份發售後已發行股
本約４％，或股份發售下發售股份總數量約１６％。（ａｌ）

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