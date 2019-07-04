《經濟通通訊社４日專訊》新加坡機電服務供應商坤集團（００９２４）明日（５日）掛牌
，今日在輝立交易所暗盤開報０﹒６８元，較招股價０﹒５元高出３６％，最新報１﹒０７元，
更大幅高出１１４％。按每手８０００股，不考慮手續費，現價計每手盈利４５６０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒４元，較上市價高出１﹒８倍。（ｓｃ）
04/07/2019 16:23
【新股上市】坤集團（００９２４）暗盤現高上市價逾１倍
《經濟通通訊社４日專訊》新加坡機電服務供應商坤集團（００９２４）明日（５日）掛牌
，今日在輝立交易所暗盤開報０﹒６８元，較招股價０﹒５元高出３６％，最新報１﹒０７元，
更大幅高出１１４％。按每手８０００股，不考慮手續費，現價計每手盈利４５６０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒４元，較上市價高出１﹒８倍。（ｓｃ）
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