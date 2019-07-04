港股輕微高開，報２８８９１點升３６點，國指升４點

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股三大指數再創歷史新高，亞洲股市今早表現高開高走，

日經最新升７７點，首爾指數漲５點。港股輕微高開３６點，投資者繼續持觀望態度，較為關注

的是下周公布的內地ＣＰＩ數據，以及本月尾的美國議息結果。個股方面，太古Ａ

（０００１９）表現一枝獨秀高開逾２％，而濠賭股表現榮辱互見，銀娛（０００２７）高開１

﹒６％，金沙（０１９２８）下跌０﹒６％。

恆生指數開報２８８９１，升３６點或升０﹒１３％，主板成交１４﹒７３億元。國企指數

開報１０９２６點，升４點或０﹒０４％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３１％，報６５﹒７元；港交所（００３８８）跌

０﹒４３％，報２７８﹒４元；騰訊（００７００）升０﹒１７％，報３６１元；中移動

（００９４１）跌０﹒１４％，報７１﹒０５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒２３％，報

８６﹒５元。



十隻恆指升跌幅顯著股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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太古Ａ （０００１９） ９９﹒８０元 升２﹒１０％

石藥集團（０１０９３） １３﹒３８元 升１﹒９８％

銀河娛樂（０００２７） ５６﹒４５元 升１﹒６２％

碧桂園 （０２００７） １２﹒０８元 升１﹒１７％

恆隆地產（００１０１） １９﹒２８元 升１﹒１５％



金沙中國（０１９２８） ３９﹒５０元 跌０﹒６３％

萬洲國際（００２８８） ８﹒１１元 跌０﹒４９％

港鐵公司（０００６６） ５３﹒１５元 跌０﹒４７％

港交所 （００３８８） ２７８﹒４０元 跌０﹒４３％

中石化 （００３８６） ５﹒２５元 跌０﹒３８％

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（ｕｌ）

