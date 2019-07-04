《盤後部署》恒指快現黃金交叉料再試二萬九關，惟２９４００受阻

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美國公布數據顯示經濟有放緩跡象，其中新增就業人數低於

預期、６月非製造業ＰＭＩ創近兩年低，令市場憧憬聯儲局政策立場將更趨鴿派，刺激美股三大

指數齊創收市新高，道指升１７９點或０﹒７％，至２６９６６點；標指揚２２點或０﹒８％，

至２９９５點；納指攀升６１點或０﹒８％，至８１７０點。

今早港股跟隨外圍造好，高開３６點報２８８９１點，其後在本地地產股及內房股造好，加

上Ａ股一度反彈，令恆指曾重上二萬九關，最多升過１５２點見２９００７。惟港股於二萬九關

見明顯阻力，升幅逐步收窄其後更轉跌，最終收報２８７９５，跌５９點或跌０﹒２１％，全日

成交７２４﹒３４億元減少約一成。國企指數收１０９１３，跌０﹒０８％或跌９點。

上證三連跌，全日收報３００５，跌１０點或跌０﹒３３％，全日成交２０２２﹒６６億元

人民幣。



＊統計顯示儲局周期減息若少於一厘有利股市＊



經濟數據走弱，市場料聯儲局政策立場會更趨鴿派，隔晚美股雖然再創收市新高，惟市場對

避險工具需求未減，隔晚１０年期美債收益率觸及２０１６年１１月以來最低，報１﹒９３９％

。金價連漲第兩天，再觸六年高見１４３５﹒９９美元，其後回落至１４１８﹒６０美元，收盤

持平。德、法兩國債孳息均見歷史低位，其中法國國債孳息首見「負利率」。

據最新聯邦基金利率期貨顯示，本月及九月減息機會率仍有１００％，其中本月減息四分一

厘的機會有７４﹒５％，而九月減息同樣幅度的機會有１９﹒４％，惟減息半厘機會高達

６１﹒７％。市場再炒減息預期，令美元走低，加上美國總統特朗普發文，再度就美元匯率問題

批評中國與歐洲操縱匯率，並呼籲美國要採取對等做法，市場相信，美國財政部未來可能對美元

進行干預，以壓低美元匯率，變相短期或有利港股走勢。

另外，有統計亦就美國減息周期作分析，指美國減息周期內，若減息幅度少於１厘，即由

１９９５至１９９６年及１９９８年，均對股市利好；但若減息幅度達５厘，即２００１至

２００３年及２００７至２００８年，股市就有較大跌幅，故投資者宜留意明日公布的美國失業

率及非農就業數據，反映經濟表現，從中預計聯儲局議息的立場，高盛最新報告料美國失業率錄

得３﹒７％。



＊港匯強勢未見資金捧藍籌，半新股反而熱炒＊



港元持續強勢，今日兌美元匯價曾見７﹒７８５５創兩年以來新高，分析指港元強勢，或與

大型新股來港上市有關。最近資未見大舉流入藍籌，反而熱炒半新股，意味相關資金流入，有關

股份或有急進急退的風險。另外，Ａ股市場連跌第三日，今早雖一度反彈並帶領港股重上二萬九

關，惟其後倒跌，港股亦受其拖累轉而走低。現時恆指１４天ＲＳＩ約６２，仍屬合理水平，而

十天線（約２８５６４）有望升破百天線（約２８６１３）形成「黃金交叉」，故後市仍會再次

挑戰二萬九關，惟於五月初下跌裂口底部約２９４００點會見阻力。（ｓｃ）

