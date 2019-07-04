【貿易開戰】白宮經濟顧問：中美高級代表將在一周內面對面會談

《經濟通通訊社４日專訊》白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美中兩國的高級代表將在

未來一周內會面，重啟今年５月陷入停滯的經貿磋商。

庫德洛表示，不會在談判期間取消現有關稅，同時希望中國能大量購買美國產品。

另外，美國貿易代表辦公室表示，特朗普政府正在安排下周美中貿易主管官員通話。（ｍｎ

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