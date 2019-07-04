  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/07/2019 08:09

【貿易開戰】白宮經濟顧問：中美高級代表將在一周內面對面會談

　　《經濟通通訊社４日專訊》白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美中兩國的高級代表將在
未來一周內會面，重啟今年５月陷入停滯的經貿磋商。
　　庫德洛表示，不會在談判期間取消現有關稅，同時希望中國能大量購買美國產品。
　　另外，美國貿易代表辦公室表示，特朗普政府正在安排下周美中貿易主管官員通話。（ｍｎ

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態04/07/2019
九州續暴雨 鹿兒島宮崎百萬人疏散
剖析天下03/07/2019
印尼經濟穩步增長 有力成為黑馬
生財有道03/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：投機中煙香港要嚴守止蝕
FOCUS03/07/2019
【FOCUS】科創板「擼袖子」定價 打新防「四年之癢」
興證快訊03/07/2019
港股反彈
國際動態03/07/2019
fb矽谷郵政設施 疑收沙林毒劑包裹
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金