《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上指責中國及歐洲一直在操縱
匯率，認為美國應採取相應行動。
特朗普稱，中國與歐洲為了與美國競爭，一直在大玩匯率操縱遊戲，將資金注入經濟體系，
認為美國應該作相應行動，否則就會繼續像傻瓜一樣，甚麼也不做。（ｍｎ）
04/07/2019 08:37
《外地經濟》特朗普斥中國及歐洲操縱貨幣匯率
《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上指責中國及歐洲一直在操縱
匯率，認為美國應採取相應行動。
特朗普稱，中國與歐洲為了與美國競爭，一直在大玩匯率操縱遊戲，將資金注入經濟體系，
認為美國應該作相應行動，否則就會繼續像傻瓜一樣，甚麼也不做。（ｍｎ）
|國際動態04/07/2019
九州續暴雨 鹿兒島宮崎百萬人疏散
|剖析天下03/07/2019
印尼經濟穩步增長 有力成為黑馬
|生財有道03/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：投機中煙香港要嚴守止蝕
|FOCUS03/07/2019
【FOCUS】科創板「擼袖子」定價 打新防「四年之癢」
|興證快訊03/07/2019
港股反彈
|國際動態03/07/2019
fb矽谷郵政設施 疑收沙林毒劑包裹
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰