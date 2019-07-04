《外地經濟》特朗普斥中國及歐洲操縱貨幣匯率

《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上指責中國及歐洲一直在操縱

匯率，認為美國應採取相應行動。

特朗普稱，中國與歐洲為了與美國競爭，一直在大玩匯率操縱遊戲，將資金注入經濟體系，

認為美國應該作相應行動，否則就會繼續像傻瓜一樣，甚麼也不做。（ｍｎ）

