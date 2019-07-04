【華為風波】美商務部：華為仍在黑名單，繼續按最高國安標準審查

《經濟通通訊社４日專訊》美國商務部表示，在評估美國公司向華為出口產品的許可證申請

時，將按照最嚴格的國家安全審查標準，因華為仍在出口黑名單上。

商務部將繼續根據「默認為不予許可」（ｐｒｅｓｕｍｐｔｉｏｎ ｏｆ ｄｅｎｉａｌ）

來處理向華為出口產品的申請，意味著除非可以證明出口不影響國家安全或美國利益，否則是不

能獲得出口許可。（ｍｎ）

