《經濟通通訊社４日專訊》美國商務部表示，在評估美國公司向華為出口產品的許可證申請
時，將按照最嚴格的國家安全審查標準，因華為仍在出口黑名單上。
商務部將繼續根據「默認為不予許可」（ｐｒｅｓｕｍｐｔｉｏｎ ｏｆ ｄｅｎｉａｌ）
來處理向華為出口產品的申請，意味著除非可以證明出口不影響國家安全或美國利益，否則是不
能獲得出口許可。（ｍｎ）
04/07/2019 11:07
【華為風波】美商務部：華為仍在黑名單，繼續按最高國安標準審查
《經濟通通訊社４日專訊》美國商務部表示，在評估美國公司向華為出口產品的許可證申請
時，將按照最嚴格的國家安全審查標準，因華為仍在出口黑名單上。
商務部將繼續根據「默認為不予許可」（ｐｒｅｓｕｍｐｔｉｏｎ ｏｆ ｄｅｎｉａｌ）
來處理向華為出口產品的申請，意味著除非可以證明出口不影響國家安全或美國利益，否則是不
能獲得出口許可。（ｍｎ）
|國際動態04/07/2019
九州續暴雨 鹿兒島宮崎百萬人疏散
|剖析天下03/07/2019
印尼經濟穩步增長 有力成為黑馬
|生財有道03/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：投機中煙香港要嚴守止蝕
|FOCUS03/07/2019
【FOCUS】科創板「擼袖子」定價 打新防「四年之癢」
|興證快訊03/07/2019
港股反彈
|國際動態03/07/2019
fb矽谷郵政設施 疑收沙林毒劑包裹
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰