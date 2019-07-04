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04/07/2019 08:49

【移交逃犯】文翠珊：向北京表達關注；約翰遜：將全力支持香港人

　　《經濟通通訊社４日專訊》英國首相文翠珊表示，在有關香港的問題上向中國政府表達關注
，認為中國必須尊重香港人的權利與自由。
　　她稱，對７月１日香港示威者闖入立法會的暴力場面感到震驚，但強調香港幾十萬名示威者
中絕大多數都是和平合法，認為中方需要尊重香港高度自治以及《中英聯合聲明》中所承諾的權
利和自由。
　　下任首相大熱約翰遜則表示，「將全力支持香港人，亦會高興去為他們發聲。」他續指，一
國兩制的方向有效，不可輕易放棄，而港人即盡對有權利對《逃犯條例》感到懷疑及擔憂。（ｍ
ｎ）（ｚｚ）

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