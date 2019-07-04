【華為風波】美國司法部要求法院拒絕受理華為起訴華府訴訟

《經濟通通訊社４日專訊》美國司法部表示，禁止聯邦機構購買華為設備的美國法律並不是

透過立法進行處罰，而是為了防範中國實施針對美國的網絡活動。

司法部律師要求德克薩斯州的一名聯邦法官拒絕受理華為３月對美國政府提出的訴訟，華為

在訴訟中要求廢除美國國會去年通過的禁止政府採購華為產品的法律，認為法律屬違憲。

（ｍｎ）

