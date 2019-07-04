《經濟通通訊社４日專訊》美國司法部表示，禁止聯邦機構購買華為設備的美國法律並不是
透過立法進行處罰，而是為了防範中國實施針對美國的網絡活動。
司法部律師要求德克薩斯州的一名聯邦法官拒絕受理華為３月對美國政府提出的訴訟，華為
在訴訟中要求廢除美國國會去年通過的禁止政府採購華為產品的法律，認為法律屬違憲。
（ｍｎ）
04/07/2019 10:22
【華為風波】美國司法部要求法院拒絕受理華為起訴華府訴訟
《經濟通通訊社４日專訊》美國司法部表示，禁止聯邦機構購買華為設備的美國法律並不是
透過立法進行處罰，而是為了防範中國實施針對美國的網絡活動。
司法部律師要求德克薩斯州的一名聯邦法官拒絕受理華為３月對美國政府提出的訴訟，華為
在訴訟中要求廢除美國國會去年通過的禁止政府採購華為產品的法律，認為法律屬違憲。
（ｍｎ）
|國際動態04/07/2019
九州續暴雨 鹿兒島宮崎百萬人疏散
|剖析天下03/07/2019
印尼經濟穩步增長 有力成為黑馬
|生財有道03/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：投機中煙香港要嚴守止蝕
|FOCUS03/07/2019
【FOCUS】科創板「擼袖子」定價 打新防「四年之癢」
|興證快訊03/07/2019
港股反彈
|國際動態03/07/2019
fb矽谷郵政設施 疑收沙林毒劑包裹
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰