《地區經濟》澳洲零售銷售及職位空缺數據疲弱，央行再減息機會增

《經濟通通訊社４日專訊》澳洲５月零售銷售僅微升０﹒１％，不及市場預期的增加

０﹒２％，而５月當季職位空缺亦從紀錄高位回落，進一步表明經濟動力不足，並加強市場對澳

洲央行可能不得不今年內第三次減息的預期。

５月零售銷售數據疲弱主要因為食品零售、百貨商店及服裝銷售情況不佳，預示著經濟增長

勢頭在下半年放緩。

另外，澳洲截至５月底止的３個月職位空缺數目減少１﹒１％至２４﹒１５萬個，這是自

２０１６年２月以來的首次下跌。（ｍｎ）

