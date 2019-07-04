  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/07/2019 15:09

《外地經濟》傳前英國財相歐思邦考慮競逐ＩＭＦ總裁一職

　　《經濟通通訊社４日專訊》據外電引述消息人士報道，前英國財相歐思邦本正考慮競逐國基
會總裁一職，接替被提名擔任歐洲央行行長的拉加德。
　　另外，博彩網站Ｂｅｔｗａｙ的賠率顯示，英倫銀行行長卡尼是取代拉加德的大熱人選，而
前印度央行行長Ｒａｇｈｕｒａｍ　Ｒａｊａｎ亦是另一可能人選之一，而其他賠率較冷的人選
包括歐思邦及前聯儲局主席耶倫。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事04/07/2019
【移民台灣】港人投資創業7大迷思
生財有道04/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：新城事件憂影響公司債務
FOCUS04/07/2019
【FOCUS】香港PMI連縮15月 零售外貿前景恐更凍
國際動態04/07/2019
九州續暴雨 鹿兒島宮崎百萬人疏散
剖析天下03/07/2019
印尼經濟穩步增長 有力成為黑馬
生財有道03/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：投機中煙香港要嚴守止蝕
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金