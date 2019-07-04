《外地經濟》傳前英國財相歐思邦考慮競逐ＩＭＦ總裁一職

《經濟通通訊社４日專訊》據外電引述消息人士報道，前英國財相歐思邦本正考慮競逐國基

會總裁一職，接替被提名擔任歐洲央行行長的拉加德。

另外，博彩網站Ｂｅｔｗａｙ的賠率顯示，英倫銀行行長卡尼是取代拉加德的大熱人選，而

前印度央行行長Ｒａｇｈｕｒａｍ Ｒａｊａｎ亦是另一可能人選之一，而其他賠率較冷的人選

包括歐思邦及前聯儲局主席耶倫。（ｍｎ）

