《台股攻略－馮偉明》台股今日反覆，收市升３２點

《台股攻略》台股今日（４日）升３２﹒１３點，收１０７７５﹒９０點，成交量為新台幣

９６９﹒８９億元。

市場預期美國減息，周三（３日）美股三大股指均創最高收市紀錄，帶動亞股反彈。台股方

面，電子股表現相對較佳，台積電今日升０﹒６２％，收新台幣２４４元；鴻海升０﹒２６％，

收新台幣７７﹒７元；大立光未能守住４０００元大關，跌０﹒３８％，收新台幣３９５５元。

市傳蘋果正積極打造新款可折疊ｉＰａｄ，可望帶動可成、ＧＩＳ－ＫＹ、ＴＰＫ－ＫＹ等台廠

相關供應鏈的成長動能，刺激股價上升。風電概念股近來題材升溫，華城、永冠－ＫＹ、上緯投

控及世紀鋼的升幅均在２﹒３３％至２﹒８３％。國巨集團旗下的奇力新今日除息，填息幅度超

過五成，股價雙雙上漲，整體被動元件股亦強彈，華新科、信昌電、大毅、聚鼎、日電貿及禾伸

堂持續上揚。

市場正在觀望貿易戰的進展以及美國可能７月底減息，建議投資者先靜觀華為事件的後續及

費半指數走勢。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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