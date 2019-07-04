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即市新聞

04/07/2019 17:56

《台股攻略－馮偉明》台股今日反覆，收市升３２點

　　《台股攻略》台股今日（４日）升３２﹒１３點，收１０７７５﹒９０點，成交量為新台幣
９６９﹒８９億元。
　　市場預期美國減息，周三（３日）美股三大股指均創最高收市紀錄，帶動亞股反彈。台股方
面，電子股表現相對較佳，台積電今日升０﹒６２％，收新台幣２４４元；鴻海升０﹒２６％，
收新台幣７７﹒７元；大立光未能守住４０００元大關，跌０﹒３８％，收新台幣３９５５元。
市傳蘋果正積極打造新款可折疊ｉＰａｄ，可望帶動可成、ＧＩＳ－ＫＹ、ＴＰＫ－ＫＹ等台廠
相關供應鏈的成長動能，刺激股價上升。風電概念股近來題材升溫，華城、永冠－ＫＹ、上緯投
控及世紀鋼的升幅均在２﹒３３％至２﹒８３％。國巨集團旗下的奇力新今日除息，填息幅度超
過五成，股價雙雙上漲，整體被動元件股亦強彈，華新科、信昌電、大毅、聚鼎、日電貿及禾伸
堂持續上揚。
　　市場正在觀望貿易戰的進展以及美國可能７月底減息，建議投資者先靜觀華為事件的後續及
費半指數走勢。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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