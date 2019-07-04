《中資異動》新城發展主席涉猥褻案再瀉一成半，新城悅挫一成一

《經濟通通訊社４日專訊》新城系繼續受王振華猥褻案纏繞，系內股價急挫，其中新城發展

（０１０３０）開報６﹒８２元，再瀉１５﹒１７％，暫成交達１４４３萬股，涉資９８４２萬

元；新城悅（０１７５５）開報５﹒８５元，挫１０﹒８２％，暫成交達２２０萬股，涉資

１２８４萬元。兩者暫包辦表現最差個股首兩位。

新城發展公布，昨日接到上海市公安局普陀分局通知，知悉主席及執董王振華正因個人原因

被刑事拘留。該集團董事會認為，有關王振華之刑事拘留與其經營無關，且經營保持正常。

該集團指，鑑於有關情況，董事會認為王振華目前無法履行主席職責，決定他立即離任董事

會主席一職，董事會已決議委任其子，即非執行董事王曉松為主席，即時生效。

另外，王振華亦同時為新城悅非執行董事，指其被拘留亦不會影響新城悅之業務發展。

上海市公安局普陀分局昨晚（３日）確認，新城控股（滬：６０１１５５）董事長王振華涉

嫌在上海一家酒店內猥褻女童被刑拘。據早前報道，一名女子把朋友的兩名女兒帶去上海，期間

王振華猥褻其中一名９歲的女童，事後給付周某現金１萬元人民幣。

由於事件涉及兒童賣淫的惡劣情節，比去年劉強東在美國涉嫌性侵女大學生事件更為聳人聽

聞，《人民日報》在微博中就事件發出三問：究竟王振華是涉嫌猥褻還是強姦？是否存在「輸送

」幼女的病態利益鏈？王振華有無性侵女童前科？該報表示，守衛兒童權益安全，不容絲毫妥協

和打折，決不允許任何人享有法外特權。

現時，恆生指數報２８８９１，升３６點或升０﹒１３％，主板成交１４﹒７３億元。國企

指數報１０９２６，升０﹒０４％或升４點。

上證綜合指數報３０１５，升不足１點或升０﹒０１％，成交１５﹒１５億元人民幣。



表列十大跌幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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新城發展控股（０１０３０） ６﹒８２０元 跌１５﹒１７％

新城悅服務 （０１７５５） ５﹒８５０元 跌１０﹒８２％

首都金融控股（０８２３９） ０﹒０８５元 跌 ９﹒５７％

中新控股 （０８２０７） ０﹒０１４元 跌 ６﹒６７％

中煙香港 （０６０５５） １８﹒１００元 跌 ５﹒６３％

數字王國 （００５４７） ０﹒１２４元 跌 ３﹒１３％

大生農業金融（０１１０３） ０﹒０３２元 跌 ３﹒０３％

華興資本控股（０１９１１） １６﹒３２０元 跌 ２﹒３９％

中升控股 （００８８１） ２１﹒７００元 跌 ２﹒２５％

紫光控股 （００３６５） １﹒７５０元 跌 ２﹒２３％

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（ｓｃ）

