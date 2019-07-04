《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》農業農村部副部長於康震今日在國新辦發布
會上表示，截至７月３日，全國共發生非洲豬瘟疫情１４３宗，撲殺生豬１１６萬頭。目前，全
國２５個省區的疫區已經全部解除封鎖，生豬生產和運宵秩序正在逐步恢復。
今年以來，全球共有１８個國家和地區報告了５８００多宗疫情。
04/07/2019 10:38
【駐京專電】農業部：全國２５個省區的豬瘟疫區全部解除封鎖
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》農業農村部副部長於康震今日在國新辦發布
會上表示，截至７月３日，全國共發生非洲豬瘟疫情１４３宗，撲殺生豬１１６萬頭。目前，全
國２５個省區的疫區已經全部解除封鎖，生豬生產和運宵秩序正在逐步恢復。
今年以來，全球共有１８個國家和地區報告了５８００多宗疫情。
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