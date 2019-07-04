  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/07/2019 15:38

【貿易開戰】商務部：中美如果能達成協議，加徵的關稅必須全取消

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰今日在例行發布
會上表示，中美雙方經貿團隊一直保持著溝通，如果有進一步的信息，將及時發布。中方始終認
為單邊加徵關稅的做法，損人害己，最終傷害會是美國的企業和消費者的利益，也給全球經濟帶
來不確定性，甚至造成衰退性影響。美國對中國輸美商品單方面加徵關稅，是中美經貿摩擦的起
點。如果雙方能夠達成協議，加徵的關稅必須全部取消，中方對此的態度是明確、一貫的。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事04/07/2019
【移民台灣】港人投資創業7大迷思
生財有道04/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：新城事件憂影響公司債務
FOCUS04/07/2019
【FOCUS】香港PMI連縮15月 零售外貿前景恐更凍
國際動態04/07/2019
九州續暴雨 鹿兒島宮崎百萬人疏散
剖析天下03/07/2019
印尼經濟穩步增長 有力成為黑馬
生財有道03/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：投機中煙香港要嚴守止蝕
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金