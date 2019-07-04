《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰今日在例行發布
會上表示，中美雙方經貿團隊一直保持著溝通，如果有進一步的信息，將及時發布。中方始終認
為單邊加徵關稅的做法，損人害己，最終傷害會是美國的企業和消費者的利益，也給全球經濟帶
來不確定性，甚至造成衰退性影響。美國對中國輸美商品單方面加徵關稅，是中美經貿摩擦的起
點。如果雙方能夠達成協議，加徵的關稅必須全部取消，中方對此的態度是明確、一貫的。
04/07/2019 15:38
【貿易開戰】商務部：中美如果能達成協議，加徵的關稅必須全取消
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰今日在例行發布
會上表示，中美雙方經貿團隊一直保持著溝通，如果有進一步的信息，將及時發布。中方始終認
為單邊加徵關稅的做法，損人害己，最終傷害會是美國的企業和消費者的利益，也給全球經濟帶
來不確定性，甚至造成衰退性影響。美國對中國輸美商品單方面加徵關稅，是中美經貿摩擦的起
點。如果雙方能夠達成協議，加徵的關稅必須全部取消，中方對此的態度是明確、一貫的。
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