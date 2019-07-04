《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上海市政府辦公廳發布通知稱，經市政府研
究，決定成立上海市人工智能產業工作領導小組。上海市副市長吳清擔任組長，上海市政府副秘
書長陳鳴波擔任副組長。
04/07/2019 11:10
【駐滬專電】上海成立人工智能產業工作領導小組
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上海市政府辦公廳發布通知稱，經市政府研
究，決定成立上海市人工智能產業工作領導小組。上海市副市長吳清擔任組長，上海市政府副秘
書長陳鳴波擔任副組長。
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