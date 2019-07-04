《午市前瞻》港股未有明顯炒作主題，短期料橫行二萬九關有阻力

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美國公布數據顯示經濟有放緩跡象，其中新增就業人數低於

預期、６月非製造業ＰＭＩ創近兩年低，令市場憧憬聯儲局政策立場將更趨鴿派，刺激美股三大

指數齊創收市新高，道指升１７９點或０﹒７％，至２６９６６點；標指揚２２點或０﹒８％，

至２９９５點；納指攀升６１點或０﹒８％，至８１７０點。

今早港股跟隨外圍造好，高開３６點報２８８９１點，其後在本地地產股及內房股造好，

加上Ａ股一度反彈，令恆指一度重上二萬九關，最多升過１５２點見２９００７，惟港股於二萬

九關見明顯阻力，升幅逐步收窄其後更轉跌，最終恆指午收２８８２４，跌３０點或跌

０﹒１１％，半日成交４４０﹒３７億元。國企指數午收１０９１３，跌０﹒０８％或跌８點。

上證盤中一度高見３０２４，惟午收報３００７，跌８點或跌０﹒２７％，半日成交

１２４３﹒６４億元人民幣。

重磅股全線上揚，騰訊（００７００）半日跌０﹒２８％，報３５９﹒４元；友邦

（０１２９９）跌０﹒７５％，報８６﹒０５元；匯控（００００５）跌０﹒４６％，報

６５﹒２元；港交所（００３８８）跌０﹒２１％，報２７９元。中移動（００９４１）走高０

﹒４９％，報７１﹒５元。



＊中港地產股發力，新城系續受猥褻案纏繞＊



憧憬聯儲局政策立場將更趨鴿派，本地地產股半日幾乎全線上漲，其中新地（０００１６）

升１﹒６３％，報１３６﹒９元；新世界（０００１７）走高０﹒７９％，報１２﹒７８元；恆

地（０００１２）微升０﹒２３％，報４４﹒１５元；會德豐（０００２０）升１﹒３３％，報

５７元；嘉里建設（００６８３）升１﹒４９％，報３４﹒０５元；太古地產（０１９７２）升

１﹒４１％，報３２﹒３元。信置（０００８３）跌１﹒３２％，報１３﹒４４元；九倉置業（

０１９９７）亦軟０﹒８１％，報５５﹒３５元。

內房股連續兩日強勢，其中恆大（０３３３３）半日揚１﹒８２％，報２２﹒４元，該股上

月銷售額升０﹒４％；旭輝（００８８４）半年合同銷售增近三成四，今日股價升０﹒３７％，

報５﹒３７元；潤地（０１１０９）升２﹒８４％，報３６﹒２元；越秀地產（００１２３）獲

主席增持，半日升１﹒６２％，報１﹒８８元；中海外（００６８８）跟升１﹒７１％，報２９

﹒７５元。

新城系內兩隻本港上市股份，仍受王振華猥褻案纏繞，股價再挫。新城發展（０１０３０）

急跌１２﹒３１％，報７﹒０５元；新城悅（０１７５５）再瀉１７﹒２３％，報５﹒４３元。

新城發展昨晚公布已由王振華之子王曉松，接任主席一職。

物管股方面見回吐，其中碧桂園服務（０６０９８）跌２﹒９９％，報１８﹒１４元；

佳兆業物業（０２１６８）亦挫４﹒０６％，報１２﹒７６元；中海物業（０２６６９）走低１

﹒８８％，報４﹒１８元；彩生活（０１７７８）軟１﹒２３％，報５﹒６１元。



＊天津市支持創新藥政策出台，醫藥股有追捧＊



天津市推政策出台，提出支持創新藥生產企業落地生產；加快推進仿制藥質量和療效一致性

評價。兩隻藍籌醫藥股全線漲，中生製藥（０１１７７）為半日表現最佳藍籌，升３﹒０８％，

報８﹒７元；石藥（０１０９３）亦升１﹒０７％，報１３﹒２６元。國藥（０１０９９）漲０

﹒９２％，報２７﹒４５元。三生製藥（０１５３０）升２﹒３％，報１４﹒２２元；

復星醫藥（０２１９６）走高１﹒４５％，報２４﹒５元；石四藥（０２００５）漲

０﹒８７％，報６﹒９６元。

市傳美國執法人員收到指示仍按「黑名單」企業對待華為，手機設備股有沽壓，瑞聲

（０２０１８）為半日最差藍籌，跌２﹒５６％，報４５﹒６５元；舜宇（０２３８２）軟

１﹒１７％，報８４﹒５５元。華為其他供應商方面，丘鈦科技（０１４７８）跌３﹒０５％，

報６﹒３５元：富智康（０２０３８）跌２﹒２２％，報０﹒８８元。其他手機設備股方面，比

亞迪電子（００２８５）跟跌１﹒５８％，報１１﹒２４元。



＊花旗唱好新奧中燃氣，最佳國指股首兩位＊



花旗發表報告，指燃氣接駁費對新奧能源（０２６８８）及中國燃氣（００３８４）等影響

有限，兩股包辦表現最佳國指股，前者揚５﹒１４％報８０﹒８５元，後者走高４﹒７１％午收

３１﹒１元。其他燃氣股方面，天倫燃氣（０１６００）亦升４﹒１２％，報９﹒３６元；中油

燃氣（００６０３）升３﹒９５％，報０﹒３９５元；港華燃氣（０１０８３）走高

２﹒４４％，報５﹒８８元；華潤燃氣（０１１９３）創新高見４１﹒９５元，半日升

３﹒８２％，報３９﹒４５元。

內險股走勢偏軟，其中新華保險（０１３３６）為表現最差國指股，半日跌２﹒７３％，報

３７﹒４元；中再保（０１５０８）亦見跌幅顯著，走低２﹒８６％，報１﹒３６元；財險

（０２３２８）跌０﹒９３％，報８﹒５１元；平保（０２３１８）軟０﹒２１％，報９６﹒３

元；國壽（０２６２８）無升跌，報１９﹒９２元。



＊李偉傑：中央帶量採購消息已淡化，首推石藥＊



港股本周二（２日）雖然受中美落實重啟貿易談判消息走高，但目前依然橫行，未能衝破二

萬九關，財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，本周的好消息目前已大致反映，而壞消息

方面就未見有發酵；再者，美股今日因獨立日假期休市，市場未必有明顯炒作主題，故相信港股

本周後段會繼續橫行，並於２８５００至２９０００水平徘徊。他又指，最近減息的希望再次重

燃，惟中美談判重啟可能讓美國未必需要急於減息，故本月減息的機會只是一半一半，而低息環

境始終對大市有利好。

至於醫藥板塊方面，他指出今年醫藥企業都受中央大量採購的政策影響，雖然一方面影響毛

利，但另一方面確保採購的數量。他續指，中生製藥及石藥兩大醫藥藍籌最新業績表現不錯，故

近期在帶量採購淡化下有資金追捧。他強調，石藥股價目前相對比較落後，加上其藥品屬中高階

，如該股回吐至上月初低位，約１１﹒２２元可吸納。至於中生製藥目前不建議高追，始終目前

已觸及１０個月高位，持貨的投資者則應該於近９元水平減持獲利。（ａｌ、ｓｃ）

