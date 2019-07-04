《美元走勢－羅明立》降息預期回彈，美匯高位料難企穩

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒８１ １０７﹒８４ １０７﹒６８

歐元╱美元 １﹒１２７９ １﹒１２９５ １﹒１２７８

英鎊╱美元 １﹒２５７５ １﹒２５９１ １﹒２５６７

美元╱瑞郎 ０﹒９８６０ ０﹒９８６７ ０﹒９８４９

美元╱港元 ７﹒７９６８ ７﹒７９７７ ７﹒７８１１



《美元走勢》隨著市場對美聯儲或將很快降息的預期增加，美元走勢亦愈加波動，對最新經

濟數據的反應更加敏感。因多國央行陸續發出放鬆貨幣政策的訊號，導致美元被動上揚，美元指

數曾經升近９７水平。

美國公布製造業和非製造業數據表現疲軟，均不及預期。其中，６月ＩＳＭ非製造業指數為

５５﹒１，創２０１７年７月以來新低；５月工廠訂單月率為－０﹒７％，連續第二個月下降；

６月ＡＤＰ就業人數增加１０﹒２萬人，差於市場預期的１４萬人，顯示就業增速開始出現放緩

跡象。市場對於美聯儲在本月降息的預期又有所提高，美元指數在高位應不容易企穩。

ＩＭＦ主席拉加德被提名為歐洲央行行長候選人，意味著歐洲央行將繼續推行寬鬆的政策。

隨著市場對各國央行再度放鬆貨幣政策的預期愈加強烈，投資者紛紛追捧各國國債，導致多國的

國債收益率紛紛下行，其中英國、法國及德國十年期國債收益率創下歷史新低。歐元區６月服務

業ＰＭＩ終值為５３﹒６，其中德國６月服務業ＰＭＩ終值為５５﹒８，法國６月服務業ＰＭＩ

終值為５２﹒９，均接近市場預期。市場對美聯儲將於近期降息的預期升溫，加上經濟表現平穩

，歐元或獲得支撐將再度上行。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒００ １０６﹒７０ １０８﹒５０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２９０ １﹒１４５０ １﹒１２５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

