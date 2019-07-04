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即市新聞

04/07/2019 16:35

《美元走勢－羅明立》降息預期回彈，美匯高位料難企穩

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒８１　　　１０７﹒８４　　　１０７﹒６８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２７９　　　１﹒１２９５　　　１﹒１２７８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５７５　　　１﹒２５９１　　　１﹒２５６７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８６０　　　０﹒９８６７　　　０﹒９８４９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７９６８　　　７﹒７９７７　　　７﹒７８１１

　　《美元走勢》隨著市場對美聯儲或將很快降息的預期增加，美元走勢亦愈加波動，對最新經
濟數據的反應更加敏感。因多國央行陸續發出放鬆貨幣政策的訊號，導致美元被動上揚，美元指
數曾經升近９７水平。
　　美國公布製造業和非製造業數據表現疲軟，均不及預期。其中，６月ＩＳＭ非製造業指數為
５５﹒１，創２０１７年７月以來新低；５月工廠訂單月率為－０﹒７％，連續第二個月下降；
６月ＡＤＰ就業人數增加１０﹒２萬人，差於市場預期的１４萬人，顯示就業增速開始出現放緩
跡象。市場對於美聯儲在本月降息的預期又有所提高，美元指數在高位應不容易企穩。
　　ＩＭＦ主席拉加德被提名為歐洲央行行長候選人，意味著歐洲央行將繼續推行寬鬆的政策。
隨著市場對各國央行再度放鬆貨幣政策的預期愈加強烈，投資者紛紛追捧各國國債，導致多國的
國債收益率紛紛下行，其中英國、法國及德國十年期國債收益率創下歷史新低。歐元區６月服務
業ＰＭＩ終值為５３﹒６，其中德國６月服務業ＰＭＩ終值為５５﹒８，法國６月服務業ＰＭＩ
終值為５２﹒９，均接近市場預期。市場對美聯儲將於近期降息的預期升溫，加上經濟表現平穩
，歐元或獲得支撐將再度上行。　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒００　　　１０６﹒７０　　　１０８﹒５０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２９０　　　１﹒１４５０　　　１﹒１２５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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